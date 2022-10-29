Зеленский ищет поддержку для ускоренного вступления Украины в НАТО

29 октября 2022 в 23:58 Размер текста - 17 +

Зеленский поручил обзавестись поддержкой для ускоренного вступления в НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По поручению президента Украины Владимира Зеленского, в Киеве ведут переговоры с партнерами Североатлантического альянса о вступлении Украины в НАТО без плана действий по членству (ПДЧ). Об этом заявил глава постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. «На всех уровнях — на президентском уровне, на парламентском уровне, на правительственном уровне, мы ведем переговоры со всеми нашими странами-партнерами, членами НАТО для того, чтобы получить от них поддержку ускоренного вступления Украины в НАТО без плана действия по членству», — сказал Чернев в эфире телеканала «Рада». Он напомнил, что президент Украины направил в сентябре такую заявку. Ранее Чернев заявлял, что Украина может стать членом Североатлантического альянса через год-два. По его словам, любое решение по членству Украины в НАТО будет только после окончания российской спецоперации.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского, в Киеве ведут переговоры с партнерами Североатлантического альянса о вступлении Украины в НАТО без плана действий по членству (ПДЧ). Об этом заявил глава постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. «На всех уровнях — на президентском уровне, на парламентском уровне, на правительственном уровне, мы ведем переговоры со всеми нашими странами-партнерами, членами НАТО для того, чтобы получить от них поддержку ускоренного вступления Украины в НАТО без плана действия по членству», — сказал Чернев в эфире телеканала «Рада». Он напомнил, что президент Украины направил в сентябре такую заявку. Ранее Чернев заявлял, что Украина может стать членом Североатлантического альянса через год-два. По его словам, любое решение по членству Украины в НАТО будет только после окончания российской спецоперации.