Зеленский ищет поддержку для ускоренного вступления Украины в НАТО

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Зеленский поручил обзавестись поддержкой для ускоренного вступления в НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

По поручению президента Украины Владимира Зеленского, в Киеве ведут переговоры с партнерами Североатлантического альянса о вступлении Украины в НАТО без плана действий по членству (ПДЧ). Об этом заявил глава постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

«На всех уровнях — на президентском уровне, на парламентском уровне, на правительственном уровне, мы ведем переговоры со всеми нашими странами-партнерами, членами НАТО для того, чтобы получить от них поддержку ускоренного вступления Украины в НАТО без плана действия по членству», — сказал Чернев в эфире телеканала «Рада». Он напомнил, что президент Украины направил в сентябре такую заявку.

Ранее Чернев заявлял, что Украина может стать членом Североатлантического альянса через год-два. По его словам, любое решение по членству Украины в НАТО будет только после окончания российской спецоперации.

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По поручению президента Украины Владимира Зеленского, в Киеве ведут переговоры с партнерами Североатлантического альянса о вступлении Украины в НАТО без плана действий по членству (ПДЧ). Об этом заявил глава постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. «На всех уровнях — на президентском уровне, на парламентском уровне, на правительственном уровне, мы ведем переговоры со всеми нашими странами-партнерами, членами НАТО для того, чтобы получить от них поддержку ускоренного вступления Украины в НАТО без плана действия по членству», — сказал Чернев в эфире телеканала «Рада». Он напомнил, что президент Украины направил в сентябре такую заявку. Ранее Чернев заявлял, что Украина может стать членом Североатлантического альянса через год-два. По его словам, любое решение по членству Украины в НАТО будет только после окончания российской спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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