29 октября 2022

Роскомнадзор начал блокировку Telegram в России. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Роскомнадзор начал блокировать доступ к домену Telegram Фото:

Роскомнадзор внес домен t.me, через который можно пользоваться мессенджером Telegram через браузер, в список запрещенных сайтов. Об этом сообщается на сайте службы.

Роскомнадзор ограничил доступ к Telegram, внеся домен t.me в список запрещенных сайтов. «Искомый ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным статьей 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ», — написано на сайте федеральной службы.

Также пользователи социальных сетей сообщают, что имеют проблемы с доступом к веб-версии Telegram. При попытке зайти на сайт, высвечивается сообщение об ошибке.

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Роскомнадзор внес домен t.me, через который можно пользоваться мессенджером Telegram через браузер, в список запрещенных сайтов. Об этом сообщается на сайте службы. Роскомнадзор ограничил доступ к Telegram, внеся домен t.me в список запрещенных сайтов. «Искомый ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным статьей 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ», — написано на сайте федеральной службы. Также пользователи социальных сетей сообщают, что имеют проблемы с доступом к веб-версии Telegram. При попытке зайти на сайт, высвечивается сообщение об ошибке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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