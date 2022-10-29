Роскомнадзор начал блокировать доступ к домену Telegram
Роскомнадзор внес домен t.me, через который можно пользоваться мессенджером Telegram через браузер, в список запрещенных сайтов. Об этом сообщается на сайте службы.
Роскомнадзор ограничил доступ к Telegram, внеся домен t.me в список запрещенных сайтов. «Искомый ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным статьей 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ», — написано на сайте федеральной службы.
Также пользователи социальных сетей сообщают, что имеют проблемы с доступом к веб-версии Telegram. При попытке зайти на сайт, высвечивается сообщение об ошибке.
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