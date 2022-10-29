Пермский правозащитник заявил, что использование запрещенных соцсетей не является противоправным

Пермская прокуратура не рассылала предостережения о недопустимости использования соцсетей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram

Пермский правозащитник Денис Галицкий после обращения в прокуратуру Пермского края заявил, что в России не является противоправным использование соцсети Instagram (заблокирована и запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Ответ прокуратуры он опубликовал в своем telegram-канале.

«Прокуратурой Пермского края рассмотрено ваше обращение по вопросу законности использования на территории РФ соцсети Instagram. Прокуратурой предостережения о недопустимости использования Facebook и Instagram не направлялись», — написано в документе.

Ранее Денис Галицкий провалил в суде дело о запрете Facebook (заблокирована и запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Второй кассационный суд отказался рассматривать его претензию о том, что запрет деятельности соцсетей нарушает права пользователей.