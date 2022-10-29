29 октября 2022
28 октября 2022

Пермский правозащитник заявил, что использование запрещенных соцсетей не является противоправным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание о незаконном строительстве фонтана на эспланаде. Пермь, галицкий денис
Пермская прокуратура не рассылала предостережения о недопустимости использования соцсетей Фото:
новость из сюжета
Блокировка Facebook и Instagram

Пермский правозащитник Денис Галицкий после обращения в прокуратуру Пермского края заявил, что в России не является противоправным использование соцсети Instagram (заблокирована и запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Ответ прокуратуры он опубликовал в своем telegram-канале.

«Прокуратурой Пермского края рассмотрено ваше обращение по вопросу законности использования на территории РФ соцсети Instagram. Прокуратурой предостережения о недопустимости использования Facebook и Instagram не направлялись», — написано в документе.

Ранее Денис Галицкий провалил в суде дело о запрете Facebook (заблокирована и запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Второй кассационный суд отказался рассматривать его претензию о том, что запрет деятельности соцсетей нарушает права пользователей.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Пермский правозащитник Денис Галицкий после обращения в прокуратуру Пермского края заявил, что в России не является противоправным использование соцсети Instagram (заблокирована и запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Ответ прокуратуры он опубликовал в своем telegram-канале. «Прокуратурой Пермского края рассмотрено ваше обращение по вопросу законности использования на территории РФ соцсети Instagram. Прокуратурой предостережения о недопустимости использования Facebook и Instagram не направлялись», — написано в документе. Ранее Денис Галицкий провалил в суде дело о запрете Facebook (заблокирована и запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Второй кассационный суд отказался рассматривать его претензию о том, что запрет деятельности соцсетей нарушает права пользователей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...