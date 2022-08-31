Пермяк Денис Галицкий провалил в суде дело о запрете Facebook*

01 сентября 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Галицкий планирует идти дальше в Верховный и конституционный суд России Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Второй кассационный суд в Москве отказался рассматривать жалобу пермского правозащитника Дениса Галицкого на запрет в России соцсетей Facebook и Instagram (заблокированы и запрещены в РФ; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Претензия пермяка состояла в том, что запрет деятельности соцсетей нарушает права пользователей. Об отказе общественный активист написал у себя в Telegram. «Второй кассационный суд общей юрисдикции только что отказался рассматривать жалобы пользователей запрещенных Фейсбука (деятельность запрещена в РФ) и Инстаграма (деятельность запрещена в РФ) — жалобы подал я и Байкалов (СПб)», — пишет правозащитник. Ранее аналогичный отказ Галицкий получил в Мосгорсуде. Правозащитник заявил, что планирует идти дальше и обратиться в Верховный и Конституционный суды России. Ранее URA.RU сообщало, что в Роскомнадзоре обвинили компанию Meta (признана экстремистской) в геноциде по отношению к населению России, так как разрешила в своих соцсетях призывать к насилию в отношении российских военных. Вскоре ведомство заблокировало Facebook и Instagram на территории России. * — деятельность Facebook запрещена в РФ

Второй кассационный суд в Москве отказался рассматривать жалобу пермского правозащитника Дениса Галицкого на запрет в России соцсетей Facebook и Instagram (заблокированы и запрещены в РФ; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Претензия пермяка состояла в том, что запрет деятельности соцсетей нарушает права пользователей. Об отказе общественный активист написал у себя в Telegram. «Второй кассационный суд общей юрисдикции только что отказался рассматривать жалобы пользователей запрещенных Фейсбука (деятельность запрещена в РФ) и Инстаграма (деятельность запрещена в РФ) — жалобы подал я и Байкалов (СПб)», — пишет правозащитник. Ранее аналогичный отказ Галицкий получил в Мосгорсуде. Правозащитник заявил, что планирует идти дальше и обратиться в Верховный и Конституционный суды России. Ранее URA.RU сообщало, что в Роскомнадзоре обвинили компанию Meta (признана экстремистской) в геноциде по отношению к населению России, так как разрешила в своих соцсетях призывать к насилию в отношении российских военных. Вскоре ведомство заблокировало Facebook и Instagram на территории России. * — деятельность Facebook запрещена в РФ