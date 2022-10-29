В Свердловской области возник резкий дефицит водителей

30 октября 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Дефицит кадров случился из-за того, что на одно предложение о работе приходится до трех активных резюме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области за октябрь резко вырос спрос на профессиональных водителей, рост составил сразу 75%. Но при этом на одно предложение о работе приходится до трех резюме, что свидетельствует о дефиците кадров, считают в пресс-службе российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru. «Сегодня в Свердловской области открыто почти 1,4 тысячи вакансий водителей. В целом за октябрь спрос на водителей в регионе вырос на 75% по сравнению с сентябрем. Каждая шестая вакансия предлагают работу вахтой. На одно предложение о работе для водителя приходится в среднем два или три активных резюме, что говорит о дефиците кадров», — сообщила URA.RU пресс-служба hh.ru. В октябре средняя заработная плата водителей, по данным онлайн-платформы, составила 71 тысячу рублей. Это на 2,8 тысячи больше, чем в сентябре. Отмечается, что уровень предполагаемых зарплат зависит от стажа работы. «Так, вакансии, где опыт работы не требуется, предлагают 73,8 тысячи рублей, а вакансии, где необходим опыт минимум от трех лет — 78,5 тысячи рублей», — добавила пресс-служба.

В Свердловской области за октябрь резко вырос спрос на профессиональных водителей, рост составил сразу 75%. Но при этом на одно предложение о работе приходится до трех резюме, что свидетельствует о дефиците кадров, считают в пресс-службе российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru. «Сегодня в Свердловской области открыто почти 1,4 тысячи вакансий водителей. В целом за октябрь спрос на водителей в регионе вырос на 75% по сравнению с сентябрем. Каждая шестая вакансия предлагают работу вахтой. На одно предложение о работе для водителя приходится в среднем два или три активных резюме, что говорит о дефиците кадров», — сообщила URA.RU пресс-служба hh.ru. В октябре средняя заработная плата водителей, по данным онлайн-платформы, составила 71 тысячу рублей. Это на 2,8 тысячи больше, чем в сентябре. Отмечается, что уровень предполагаемых зарплат зависит от стажа работы. «Так, вакансии, где опыт работы не требуется, предлагают 73,8 тысячи рублей, а вакансии, где необходим опыт минимум от трех лет — 78,5 тысячи рублей», — добавила пресс-служба.