Песков назвал условие для переговоров Путина и Байдена

Разговор президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена мог бы состояться, если бы Америка изъявила желание «прислушаться к озабоченностям РФ». С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Желание США прислушаться к озабоченностям РФ, в том числе касающимся безопасности, могло бы стать платформой для разговора Путина и Байдена», — сказал Песков. С таким заявлением он выступил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Байден заявил, что не планирует встречаться с Путиным, передает LIFE.ru. Об отсутствии такого намерения у американского президента сообщал также представитель Белого дома Джон Кирби. Путин, в свою очередь, также заявлял, что не видит необходимости в этой встрече. Однако министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял о готовности России к диалогу с любой страной.
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Разговор президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена мог бы состояться, если бы Америка изъявила желание «прислушаться к озабоченностям РФ». С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Желание США прислушаться к озабоченностям РФ, в том числе касающимся безопасности, могло бы стать платформой для разговора Путина и Байдена», — сказал Песков. С таким заявлением он выступил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Байден заявил, что не планирует встречаться с Путиным, передает LIFE.ru. Об отсутствии такого намерения у американского президента сообщал также представитель Белого дома Джон Кирби. Путин, в свою очередь, также заявлял, что не видит необходимости в этой встрече. Однако министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял о готовности России к диалогу с любой страной.