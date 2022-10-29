Песков назвал условие для переговоров Путина и Байдена

Песков: Путин и Байден проведут переговоры, если США «прислушаются к озабоченностям РФ»

По словам Пескова, Путин и Байден могли бы поговорить, если бы США услышали озабоченности РФ о своей безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Разговор президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена мог бы состояться, если бы Америка изъявила желание «прислушаться к озабоченностям РФ». С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Желание США прислушаться к озабоченностям РФ, в том числе касающимся безопасности, могло бы стать платформой для разговора Путина и Байдена», — сказал Песков. С таким заявлением он выступил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».