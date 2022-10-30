Песков: нужно менять систему управления в России

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что нужно отстраивать систему управления в России Фото:

Систему управления в России нужно менять и если кого-то нужно уволить — это нормальная практика. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент [РФ Владимир Путин] четко сказал, что все работают не покладая рук, но абсолютно нормально, что нужно отстраивать систему управления, кого-то менять, кого-то увольнять, <…> Это естественный процесс», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Ранее Песков заявил, что США будут читать и перечитывать речь Путина на «Валдае». Это позволит увидеть российское видение происходящего в мире.

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Систему управления в России нужно менять и если кого-то нужно уволить — это нормальная практика. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент [РФ Владимир Путин] четко сказал, что все работают не покладая рук, но абсолютно нормально, что нужно отстраивать систему управления, кого-то менять, кого-то увольнять, <…> Это естественный процесс», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Ранее Песков заявил, что США будут читать и перечитывать речь Путина на «Валдае». Это позволит увидеть российское видение происходящего в мире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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