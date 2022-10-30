Песков: нужно менять систему управления в России

Дмитрий Песков заявил, что нужно отстраивать систему управления в России
Систему управления в России нужно менять и если кого-то нужно уволить — это нормальная практика. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент [РФ Владимир Путин] четко сказал, что все работают не покладая рук, но абсолютно нормально, что нужно отстраивать систему управления, кого-то менять, кого-то увольнять, <…> Это естественный процесс», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Ранее Песков заявил, что США будут читать и перечитывать речь Путина на «Валдае». Это позволит увидеть российское видение происходящего в мире.
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