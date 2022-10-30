Песков: США будут читать и перечитывать речь Путина на «Валдае»

Песков: Вашингтон обязан увидеть «красные линии» после речи Путина на «Валдае»

30 октября 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

США обязаны увидеть «красные линии» после речи Путина, считает Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Вашингтоне будут перечитывать и анализировать речь президента РФ Владимира Путина на «Валдае». Такое мнение высказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уверен, что после выступления Путина США обязаны увидеть «красные линии» и понять российское видение происходящего. «Они же не могли в Вашингтоне сказать — „Вау, какой великий Путин“, не могли априори. Но то, что они будут сидеть думать, читать и перечитывать и анализировать — это 100%», — заявил Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что благодаря речи президента РФ Вашингтон поймет российское видение жизни. Более того, теперь США обязаны увидеть «красные линии» и понять, почему они образовались, считает Песков. Он также отметил, что Путин на «Валдае» дал глубинное объяснение причин спецоперации и ее неизбежности. Ранее Песков заявил, что речь президента РФ на заседании дискуссионного клуба стала одной из лучших за последние 22 года. В ходе выступления Путин подчеркнул, что Россия не считает себя врагом Запада и не бросает ему вызов. Кроме того, Москва не желает становиться гегемоном. Путин также заявил, что мир стоит на историческом рубеже, а превосходство Запада в мировых делах завершается.

В Вашингтоне будут перечитывать и анализировать речь президента РФ Владимира Путина на «Валдае». Такое мнение высказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уверен, что после выступления Путина США обязаны увидеть «красные линии» и понять российское видение происходящего. «Они же не могли в Вашингтоне сказать — „Вау, какой великий Путин“, не могли априори. Но то, что они будут сидеть думать, читать и перечитывать и анализировать — это 100%», — заявил Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что благодаря речи президента РФ Вашингтон поймет российское видение жизни. Более того, теперь США обязаны увидеть «красные линии» и понять, почему они образовались, считает Песков. Он также отметил, что Путин на «Валдае» дал глубинное объяснение причин спецоперации и ее неизбежности. Ранее Песков заявил, что речь президента РФ на заседании дискуссионного клуба стала одной из лучших за последние 22 года. В ходе выступления Путин подчеркнул, что Россия не считает себя врагом Запада и не бросает ему вызов. Кроме того, Москва не желает становиться гегемоном. Путин также заявил, что мир стоит на историческом рубеже, а превосходство Запада в мировых делах завершается.