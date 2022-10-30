Песков разъяснил Западу слова Путина о новом мире

30 октября 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Россия продолжает отстаивать свои интересы, пояснил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия продолжает отстаивать свои интересы в то время, как остальной мир начинает терять свою власть и уходит от «однополярности». Об этом заявил Дмитрий Песков, уточнив смысл заявления президента РФ Владимира Путина об «однополярном мире». «Мы можем в чем-то не преуспевать, у нас что-то может не получаться, но быть чьим-то вассалом мы не можем. Это невозможно. И это как раз является залогом того, что мы, да, мы будем отстаивать наши интересы. Те, кто рулил миром до сих пор, они начали терять свою власть. [Происходит] <…> отход от вот этой „однополярности“», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Ранее URA.RU писало, что по словам Дмитрия Пескова нужно менять систему управления в РФ. Это связано с тем, что это нормальная практика и вечно ничто не может продолжаться. Всегда кто-то уходит и кто-то приходит.

Россия продолжает отстаивать свои интересы в то время, как остальной мир начинает терять свою власть и уходит от «однополярности». Об этом заявил Дмитрий Песков, уточнив смысл заявления президента РФ Владимира Путина об «однополярном мире». «Мы можем в чем-то не преуспевать, у нас что-то может не получаться, но быть чьим-то вассалом мы не можем. Это невозможно. И это как раз является залогом того, что мы, да, мы будем отстаивать наши интересы. Те, кто рулил миром до сих пор, они начали терять свою власть. [Происходит] <…> отход от вот этой „однополярности“», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Ранее URA.RU писало, что по словам Дмитрия Пескова нужно менять систему управления в РФ. Это связано с тем, что это нормальная практика и вечно ничто не может продолжаться. Всегда кто-то уходит и кто-то приходит.