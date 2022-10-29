В Тюмень придут дожди и сильный ветер

30 октября 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

Сильный ветер и дожди ожидают тюменцев 2 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени 1 и 2 ноября ожидаются дожди и сильный ветер. Температура воздуха во вторник поднимется до +5 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды на сайте Gismeteo. «Во вторник, 1 ноября, температура воздуха составит +5 градусов днем, +2 ночью. Пасмурно, небольшой дождь», — говорится в прогнозе погоды. Максимальная скорость ветра — 12 м/с. По данным синоптиков, в среду, 2 ноября в областной столице ожидаются дожди, а также сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до 7 градусов тепла, ночью опустится до +1 градуса.

В Тюмени 1 и 2 ноября ожидаются дожди и сильный ветер. Температура воздуха во вторник поднимется до +5 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды на сайте Gismeteo. «Во вторник, 1 ноября, температура воздуха составит +5 градусов днем, +2 ночью. Пасмурно, небольшой дождь», — говорится в прогнозе погоды. Максимальная скорость ветра — 12 м/с. По данным синоптиков, в среду, 2 ноября в областной столице ожидаются дожди, а также сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до 7 градусов тепла, ночью опустится до +1 градуса.