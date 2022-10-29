29 октября 2022
28 октября 2022

В Тюмень придут дожди и сильный ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный ветер и дожди ожидают тюменцев 2 ноября Фото:

В Тюмени 1 и 2 ноября ожидаются дожди и сильный ветер. Температура воздуха во вторник поднимется до +5 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды на сайте Gismeteo.

«Во вторник, 1 ноября, температура воздуха составит +5 градусов днем, +2 ночью. Пасмурно, небольшой дождь», — говорится в прогнозе погоды. Максимальная скорость ветра — 12 м/с.

По данным синоптиков, в среду, 2 ноября в областной столице ожидаются дожди, а также сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до 7 градусов тепла, ночью опустится до +1 градуса.

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В Тюмени 1 и 2 ноября ожидаются дожди и сильный ветер. Температура воздуха во вторник поднимется до +5 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды на сайте Gismeteo. «Во вторник, 1 ноября, температура воздуха составит +5 градусов днем, +2 ночью. Пасмурно, небольшой дождь», — говорится в прогнозе погоды. Максимальная скорость ветра — 12 м/с. По данным синоптиков, в среду, 2 ноября в областной столице ожидаются дожди, а также сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до 7 градусов тепла, ночью опустится до +1 градуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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