29 октября 2022
28 октября 2022

Baza: в Тюмени школьница покончила с собой из-за любви к однокласснице

© Служба новостей «URA.RU»
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Обыски штаба Навального. Тюмень, следственный комитет, газель
Следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетней Фото:

В Тюмени девушка-подросток покончила с собой из-за неразделенной любви к своей однокласснице. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Все произошло днем 28 октября на улице Эрвье. Вскоре следователи смогли установить предварительную причину такого поступка девочки. Оказалось, она уже долгое время была влюблена в свою 15-летнюю одноклассницу и даже пыталась за ней ухаживать. Однако та не разделяла ее чувств», — сообщает telegram-канал Baza. По их данным, спасти девушку не удалось.

URA.RU запросило комментарий в Следственном комитете России по Тюменской области. «Следователи устанавливают все обстоятельства гибели несовершеннолетней», — отметили в ведомстве.

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В Тюмени девушка-подросток покончила с собой из-за неразделенной любви к своей однокласснице. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Все произошло днем 28 октября на улице Эрвье. Вскоре следователи смогли установить предварительную причину такого поступка девочки. Оказалось, она уже долгое время была влюблена в свою 15-летнюю одноклассницу и даже пыталась за ней ухаживать. Однако та не разделяла ее чувств», — сообщает telegram-канал Baza. По их данным, спасти девушку не удалось. URA.RU запросило комментарий в Следственном комитете России по Тюменской области. «Следователи устанавливают все обстоятельства гибели несовершеннолетней», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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