Baza: в Тюмени школьница покончила с собой из-за любви к однокласснице

30 октября 2022 в 20:26 Размер текста - 17 +

Следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетней Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени девушка-подросток покончила с собой из-за неразделенной любви к своей однокласснице. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Все произошло днем 28 октября на улице Эрвье. Вскоре следователи смогли установить предварительную причину такого поступка девочки. Оказалось, она уже долгое время была влюблена в свою 15-летнюю одноклассницу и даже пыталась за ней ухаживать. Однако та не разделяла ее чувств», — сообщает telegram-канал Baza. По их данным, спасти девушку не удалось. URA.RU запросило комментарий в Следственном комитете России по Тюменской области. «Следователи устанавливают все обстоятельства гибели несовершеннолетней», — отметили в ведомстве.

В Тюмени девушка-подросток покончила с собой из-за неразделенной любви к своей однокласснице. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Все произошло днем 28 октября на улице Эрвье. Вскоре следователи смогли установить предварительную причину такого поступка девочки. Оказалось, она уже долгое время была влюблена в свою 15-летнюю одноклассницу и даже пыталась за ней ухаживать. Однако та не разделяла ее чувств», — сообщает telegram-канал Baza. По их данным, спасти девушку не удалось. URA.RU запросило комментарий в Следственном комитете России по Тюменской области. «Следователи устанавливают все обстоятельства гибели несовершеннолетней», — отметили в ведомстве.