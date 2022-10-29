Baza: в Тюмени школьница покончила с собой из-за любви к однокласснице

В Тюмени девушка-подросток покончила с собой из-за неразделенной любви к своей однокласснице. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Все произошло днем 28 октября на улице Эрвье. Вскоре следователи смогли установить предварительную причину такого поступка девочки. Оказалось, она уже долгое время была влюблена в свою 15-летнюю одноклассницу и даже пыталась за ней ухаживать. Однако та не разделяла ее чувств», — сообщает telegram-канал Baza. По их данным, спасти девушку не удалось.
URA.RU запросило комментарий в Следственном комитете России по Тюменской области. «Следователи устанавливают все обстоятельства гибели несовершеннолетней», — отметили в ведомстве.
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