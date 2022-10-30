В Пермском крае упраздняют деревни из районов Крайнего Севера

31 октября 2022 в 11:13 Размер текста - 17 +

Последние семьи из деревень переселили в прошлом году Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Кочевского округа Александр Юркин внес в заксобрание Пермского края проект закона об упразднении двух деревень. Ими стали Дурово и Ошово, расположенные в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Соответствующий документ расположен на портале заксобрания. «Населенный пункт зарос деревьями и кустарниками. Признаков использования земельных участков не обнаружено, не проводятся посадки сельскохозяйственных культур, земля не обрабатывается, не производится выпас скота. Полностью отсутствую жители и жилые помещения в собственности, объекты социального, экономического и культурного назначения, медицинские и образовательные учреждения, автомобильных дороги и сети ЖКХ», — говорится в документах. Жители стали выезжать из деревень в 1999—2000 годах. Из Ошово — в расположенные рядом д. Большая Коча и д. Борино, из Дурово — в д. Хазово и д. Лягаево. В 2021 году местные власти переселили последние семьи. В Дурово при этом есть частная собственность — земельный участок поделен между тремя владельцами. Однако жилого дома на участке нет. Кочевская дума приняла решение по упразднению деревень весной 2022 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае ликвидировали населенные пункты с дачниками.

Глава Кочевского округа Александр Юркин внес в заксобрание Пермского края проект закона об упразднении двух деревень. Ими стали Дурово и Ошово, расположенные в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Соответствующий документ расположен на портале заксобрания. «Населенный пункт зарос деревьями и кустарниками. Признаков использования земельных участков не обнаружено, не проводятся посадки сельскохозяйственных культур, земля не обрабатывается, не производится выпас скота. Полностью отсутствую жители и жилые помещения в собственности, объекты социального, экономического и культурного назначения, медицинские и образовательные учреждения, автомобильных дороги и сети ЖКХ», — говорится в документах. Жители стали выезжать из деревень в 1999—2000 годах. Из Ошово — в расположенные рядом д. Большая Коча и д. Борино, из Дурово — в д. Хазово и д. Лягаево. В 2021 году местные власти переселили последние семьи. В Дурово при этом есть частная собственность — земельный участок поделен между тремя владельцами. Однако жилого дома на участке нет. Кочевская дума приняла решение по упразднению деревень весной 2022 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае ликвидировали населенные пункты с дачниками.