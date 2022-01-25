25 января 2022

Пермские власти ликвидируют деревню с жилыми домами

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Перепись населения в отдаленных территориях Свердловской области. Свердловская область, поселок Островное, жилой дом, деревня, изба, поселок, село, деревенский дом, хозяйство, частный сектор, хата
Последний житель из Прошино уехал год назад Фото:

Глава Кочевского муниципального округа Александр Юркин внес в заксобрание Пермского края проект закона, который предполагает упразднение деревни Прошино. Информация об этом содержится на едином портале законодательного собрания региона.

«Проект закона вносится с целью исключения деревни Прошино из учета данных административно-территориального устройства Пермского края», — говорится в пояснительной записке. В январе 2021 года по программе переселения из труднодоступных и малочисленных населенных пунктов оттуда выехал последний житель. Ему дали квартиру в Кудымкаре.

Летом прошлого года в деревне насчитали шестнадцать домов. В них никто не проживает, они находятся в разрушенном состоянии. Два дома при этом находятся в собственности Кочевского муниципального округа. «Населенный пункт зарос деревьями и кустарниками, признаков использования земельных участков не обнаружено, полностью отсутствуют жители», — говорится в пояснительной записке.

Дума Кочево решение уже поддержала. Депутаты рассмотрят законопроект в феврале. На январском заседании было принято решение о ликвидации трех населенных пунктов в Юрлинском и Чернушинском округах. Три деревни ранее решили упразднить власти Березников, а депутаты Октябрьского округа — девять. В некоторых из них прописаны люди.

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Глава Кочевского муниципального округа Александр Юркин внес в заксобрание Пермского края проект закона, который предполагает упразднение деревни Прошино. Информация об этом содержится на едином портале законодательного собрания региона. «Проект закона вносится с целью исключения деревни Прошино из учета данных административно-территориального устройства Пермского края», — говорится в пояснительной записке. В январе 2021 года по программе переселения из труднодоступных и малочисленных населенных пунктов оттуда выехал последний житель. Ему дали квартиру в Кудымкаре. Летом прошлого года в деревне насчитали шестнадцать домов. В них никто не проживает, они находятся в разрушенном состоянии. Два дома при этом находятся в собственности Кочевского муниципального округа. «Населенный пункт зарос деревьями и кустарниками, признаков использования земельных участков не обнаружено, полностью отсутствуют жители», — говорится в пояснительной записке. Дума Кочево решение уже поддержала. Депутаты рассмотрят законопроект в феврале. На январском заседании было принято решение о ликвидации трех населенных пунктов в Юрлинском и Чернушинском округах. Три деревни ранее решили упразднить власти Березников, а депутаты Октябрьского округа — девять. В некоторых из них прописаны люди.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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