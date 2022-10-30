Напавший на Пермский университет отказался давать показания в суде

31 октября 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Тимур Бекмансуров признал вину и отказался от дачи иных показаний Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Тимур Бекмансуров, устроивший вооруженную атаку на Пермский госуниверситет, отказался от дачи показаний в суде. Кроме того, подсудимый полностью признал вину, сообщает корреспондент URA.RU из зала Пермского краевого суда. «Прежде всего, хотел бы сказать, что вину признаю в полном объеме, в содеянном раскаиваюсь», — заявил Бекмансуров. После этого он отказался от дачи дальнейших показаний. Прокурор ходатайствовала о зачитывании на процессе показаний обвиняемого, данные им ранее. Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 20 сентября 2021 года. В результате нападения погибли 6 человек, десятки пострадали. Свою вину он признал, сейчас в суде идет допрос пострадавших и свидетелей.

Тимур Бекмансуров, устроивший вооруженную атаку на Пермский госуниверситет, отказался от дачи показаний в суде. Кроме того, подсудимый полностью признал вину, сообщает корреспондент URA.RU из зала Пермского краевого суда. «Прежде всего, хотел бы сказать, что вину признаю в полном объеме, в содеянном раскаиваюсь», — заявил Бекмансуров. После этого он отказался от дачи дальнейших показаний. Прокурор ходатайствовала о зачитывании на процессе показаний обвиняемого, данные им ранее. Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 20 сентября 2021 года. В результате нападения погибли 6 человек, десятки пострадали. Свою вину он признал, сейчас в суде идет допрос пострадавших и свидетелей.