Напавший на Пермский университет отказался давать показания в суде

Тимур Бекмансуров, устроивший вооруженную атаку на Пермский госуниверситет, отказался от дачи показаний в суде. Кроме того, подсудимый полностью признал вину, сообщает корреспондент URA.RU из зала Пермского краевого суда.
«Прежде всего, хотел бы сказать, что вину признаю в полном объеме, в содеянном раскаиваюсь», — заявил Бекмансуров. После этого он отказался от дачи дальнейших показаний. Прокурор ходатайствовала о зачитывании на процессе показаний обвиняемого, данные им ранее.
Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 20 сентября 2021 года. В результате нападения погибли 6 человек, десятки пострадали. Свою вину он признал, сейчас в суде идет допрос пострадавших и свидетелей.
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