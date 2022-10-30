30 октября 2022
29 октября 2022
28 октября 2022

Напавший на Пермский университет отказался давать показания в суде

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседании по делу Тимура Бекмансурова в Пермском краевом суде. Пермь, бекмансуров тимур
Тимур Бекмансуров признал вину и отказался от дачи иных показаний Фото:
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Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Тимур Бекмансуров, устроивший вооруженную атаку на Пермский госуниверситет, отказался от дачи показаний в суде. Кроме того, подсудимый полностью признал вину, сообщает корреспондент URA.RU из зала Пермского краевого суда.

«Прежде всего, хотел бы сказать, что вину признаю в полном объеме, в содеянном раскаиваюсь», — заявил Бекмансуров. После этого он отказался от дачи дальнейших показаний. Прокурор ходатайствовала о зачитывании на процессе показаний обвиняемого, данные им ранее.

Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 20 сентября 2021 года. В результате нападения погибли 6 человек, десятки пострадали. Свою вину он признал, сейчас в суде идет допрос пострадавших и свидетелей.

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Тимур Бекмансуров, устроивший вооруженную атаку на Пермский госуниверситет, отказался от дачи показаний в суде. Кроме того, подсудимый полностью признал вину, сообщает корреспондент URA.RU из зала Пермского краевого суда. «Прежде всего, хотел бы сказать, что вину признаю в полном объеме, в содеянном раскаиваюсь», — заявил Бекмансуров. После этого он отказался от дачи дальнейших показаний. Прокурор ходатайствовала о зачитывании на процессе показаний обвиняемого, данные им ранее. Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 20 сентября 2021 года. В результате нападения погибли 6 человек, десятки пострадали. Свою вину он признал, сейчас в суде идет допрос пострадавших и свидетелей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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