30 октября 2022
29 октября 2022
28 октября 2022

В Пермском крае в сгоревшем ангаре погибли люди

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрел типографии в Донецке. ДНР, пожар
С огнем пожарные справились быстро, но жертв избежать не удалось Фото:

В Березниках Пермского края утром 31 октября произошел крупный пожар. Загорелся пристрой к ангару, а результате погибли люди, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

«31 октября 2022 года в 05 час. 40 мин. поступило сообщение о пожаре в пристрое к ангару, расположенном по адресу: город Березники, ул. Сухановская. К месту возникновения пожара реагировали силы и средства от МЧС России в количестве 26 человек личного состава и 8 единиц техники. Площадь пожара составила 93 квадратных метра. К сожалению, имеются погибшие», — сообщается на сайте ведомства.

Сейчас эксперты проводят проверку. Они намерены выяснить все обстоятельства и причины пожара.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В Березниках Пермского края утром 31 октября произошел крупный пожар. Загорелся пристрой к ангару, а результате погибли люди, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. «31 октября 2022 года в 05 час. 40 мин. поступило сообщение о пожаре в пристрое к ангару, расположенном по адресу: город Березники, ул. Сухановская. К месту возникновения пожара реагировали силы и средства от МЧС России в количестве 26 человек личного состава и 8 единиц техники. Площадь пожара составила 93 квадратных метра. К сожалению, имеются погибшие», — сообщается на сайте ведомства. Сейчас эксперты проводят проверку. Они намерены выяснить все обстоятельства и причины пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...