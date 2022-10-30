В Пермском крае в сгоревшем ангаре погибли люди

31 октября 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

С огнем пожарные справились быстро, но жертв избежать не удалось Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Березниках Пермского края утром 31 октября произошел крупный пожар. Загорелся пристрой к ангару, а результате погибли люди, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. «31 октября 2022 года в 05 час. 40 мин. поступило сообщение о пожаре в пристрое к ангару, расположенном по адресу: город Березники, ул. Сухановская. К месту возникновения пожара реагировали силы и средства от МЧС России в количестве 26 человек личного состава и 8 единиц техники. Площадь пожара составила 93 квадратных метра. К сожалению, имеются погибшие», — сообщается на сайте ведомства. Сейчас эксперты проводят проверку. Они намерены выяснить все обстоятельства и причины пожара.

В Березниках Пермского края утром 31 октября произошел крупный пожар. Загорелся пристрой к ангару, а результате погибли люди, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. «31 октября 2022 года в 05 час. 40 мин. поступило сообщение о пожаре в пристрое к ангару, расположенном по адресу: город Березники, ул. Сухановская. К месту возникновения пожара реагировали силы и средства от МЧС России в количестве 26 человек личного состава и 8 единиц техники. Площадь пожара составила 93 квадратных метра. К сожалению, имеются погибшие», — сообщается на сайте ведомства. Сейчас эксперты проводят проверку. Они намерены выяснить все обстоятельства и причины пожара.