Вице-губернатор ХМАО объяснил, когда в регионе завершится мобилизация

Вице-губернатор ХМАО: в регионе завершается отправка мобилизованных в учебные центры

31 октября 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Новых планов по мобилизации нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мероприятия в рамках частичной мобилизации в Югре заканчиваются, но об их полном выполнении может объявить лишь руководитель мобилизационной комиссии, то есть губернатор ХМАО Наталья Комарова. Об этом URA.RU рассказал вице-губернатор Югры Александр Тиртока. «Мобилизация, как доложил министр обороны верховному главнокомандующему, закончена. Но не завершена еще отправка в комплектующие части. Те люди, которые под частичную мобилизацию попали, они еще оформляются, но они уже в плане. А новых планов нет. О выполнении мобилизационного плана в Югре может объявить только губернатор. Пока она этого не сделала, но, возможно, об этом будет объявлено на заседании мобилизационной комиссии», — рассказал Тиртока. Он также уточнил, что в Югре повесток в военкомат было роздано значительно больше, чем требовал план мобилизации. «Повестки отправляли с учетом трех-четырехкратного запаса. Мало ли какие ситуации жизненные у людей? К сожалению, никто не выполняет требования, которые изложены на последней странице военного билета. А потом и сталкиваемся, что человеку сделали операцию, а он об этом не сказал — изменения в личное дело не внесли. И его на общих основаниях призывают. А это, в первую очередь, его вина, он должен был поставить в известность военкомат. Не обращался, значит, здоров», — дополнил Тиртока. По словам вице-губернатора, повестки, отправленные сверх лимита, будут отозваны. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО помогут мобилизованным, заявившим о поборах на обогрев палаток в учебном центре Омской области. Мобилизованные записали видеообращение в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой, где заявили, что вынуждены из собственного кармана оплачивать покупку дизельного топлива для обогрева палаток. В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны заявило о призыве на службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мероприятия в рамках частичной мобилизации в Югре заканчиваются, но об их полном выполнении может объявить лишь руководитель мобилизационной комиссии, то есть губернатор ХМАО Наталья Комарова. Об этом URA.RU рассказал вице-губернатор Югры Александр Тиртока. «Мобилизация, как доложил министр обороны верховному главнокомандующему, закончена. Но не завершена еще отправка в комплектующие части. Те люди, которые под частичную мобилизацию попали, они еще оформляются, но они уже в плане. А новых планов нет. О выполнении мобилизационного плана в Югре может объявить только губернатор. Пока она этого не сделала, но, возможно, об этом будет объявлено на заседании мобилизационной комиссии», — рассказал Тиртока. Он также уточнил, что в Югре повесток в военкомат было роздано значительно больше, чем требовал план мобилизации. «Повестки отправляли с учетом трех-четырехкратного запаса. Мало ли какие ситуации жизненные у людей? К сожалению, никто не выполняет требования, которые изложены на последней странице военного билета. А потом и сталкиваемся, что человеку сделали операцию, а он об этом не сказал — изменения в личное дело не внесли. И его на общих основаниях призывают. А это, в первую очередь, его вина, он должен был поставить в известность военкомат. Не обращался, значит, здоров», — дополнил Тиртока. По словам вице-губернатора, повестки, отправленные сверх лимита, будут отозваны. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО помогут мобилизованным, заявившим о поборах на обогрев палаток в учебном центре Омской области. Мобилизованные записали видеообращение в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой, где заявили, что вынуждены из собственного кармана оплачивать покупку дизельного топлива для обогрева палаток. В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны заявило о призыве на службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.