В Кремле ответили на риски размещения ядерного оружия в Финляндии

Россия ждет четких формулировок по поводу размещения ядерного оружия в Финляндии, отметил Песков
В Кремле не спешат давать оценки рискам размещения ядерного оружия в Финляндии. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, необходимо дождаться «четких формулировок».
«Там не собираются включать в текст [договора о вступлении Финляндии в НАТО] каких-либо ограничений в плане членства в НАТО. Давайте дождемся четких формулировок перед тем как давать оценки», — отметил Песков.
СМИ сообщили, что Финляндия готова разрешить НАТО разместить на границе с Россией ядерное оружие. Якобы это может произойти в случае принятия государства в военный блок.
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