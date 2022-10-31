В Кремле ответили на риски размещения ядерного оружия в Финляндии

В Кремле отреагировали на риски размещения ядерного оружия в Финляндии
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия ждет четких формулировок по поводу размещения ядерного оружия в Финляндии, отметил Песков Фото:

В Кремле не спешат давать оценки рискам размещения ядерного оружия в Финляндии. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, необходимо дождаться «четких формулировок».

«Там не собираются включать в текст [договора о вступлении Финляндии в НАТО] каких-либо ограничений в плане членства в НАТО. Давайте дождемся четких формулировок перед тем как давать оценки», — отметил Песков.

СМИ сообщили, что Финляндия готова разрешить НАТО разместить на границе с Россией ядерное оружие. Якобы это может произойти в случае принятия государства в военный блок.

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В Кремле не спешат давать оценки рискам размещения ядерного оружия в Финляндии. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, необходимо дождаться «четких формулировок». «Там не собираются включать в текст [договора о вступлении Финляндии в НАТО] каких-либо ограничений в плане членства в НАТО. Давайте дождемся четких формулировок перед тем как давать оценки», — отметил Песков. СМИ сообщили, что Финляндия готова разрешить НАТО разместить на границе с Россией ядерное оружие. Якобы это может произойти в случае принятия государства в военный блок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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