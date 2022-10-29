Власти Финляндии допустили размещение ядерного оружия НАТО у границ с Россией

29 октября 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Финляндии пояснила, что хочет иметь пространство для маневра, в вопросах установки ядерного оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Финляндия не отрицает факт попадания ядерного вооружения НАТО на свою землю и, соответственно, на границы с Россией. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин. «Я посчитал очень важным, чтобы <…> мы не пытались ограничить собственное пространство для маневра, когда речь идет о постоянных базах или ядерных вооружениях, — сказала премьер-министр. Об этом она заявила в интервью финской телерадиокомпании Yle. Марин также отметила, что не считает вероятным попадание ядерного оружия на территорию своей страны, но не хочет «закрывать двери перед будущими лицами, принимающими решения по этим вопросам». Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен заявлял, что страна хотела бы стать членом НАТО до конца этого года, пишет RT. Также сообщалось, что Финляндия потратит 6 миллионов евро на строительство забора на границе с Россией, сообщает телеканал 360. Ранее URA.RU сообщало, что в Финляндии испугались, что НАТО использует их для гибридной войны с РФ. Затем она согласилась на ввоз ядерного оружия из НАТО.

Финляндия не отрицает факт попадания ядерного вооружения НАТО на свою землю и, соответственно, на границы с Россией. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин. «Я посчитал очень важным, чтобы <…> мы не пытались ограничить собственное пространство для маневра, когда речь идет о постоянных базах или ядерных вооружениях, — сказала премьер-министр. Об этом она заявила в интервью финской телерадиокомпании Yle. Марин также отметила, что не считает вероятным попадание ядерного оружия на территорию своей страны, но не хочет «закрывать двери перед будущими лицами, принимающими решения по этим вопросам». Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен заявлял, что страна хотела бы стать членом НАТО до конца этого года, пишет RT. Также сообщалось, что Финляндия потратит 6 миллионов евро на строительство забора на границе с Россией, сообщает телеканал 360. Ранее URA.RU сообщало, что в Финляндии испугались, что НАТО использует их для гибридной войны с РФ. Затем она согласилась на ввоз ядерного оружия из НАТО.