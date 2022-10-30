30 октября 2022

Свердловские добровольцы пригрозили голодовкой, если их не отправят в зону СВО

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Учения резервистов. Тюмень , перекур, армия, военные, солдаты, военный отдыхает, солдат отдыхает
Добровольцы из свердловских городов просят отправить их на фронт Фото:
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Мобилизация в России

Десятки добровольцев из Свердловской области, которых вместо отправки в зону спецоперации заставили работать сторожами, готовы объявить голодовку. Об этом они рассказали депутату Госдумы Андрею Альшевских, который обнародовал письмо мужчин.

«Мы желаем пройти обучение и подготовку (боевое слаживание) для отправки в [зону проведения] СВО. Местному командованию информация о нашей ситуации доведена с первого дня нашего пребывания. Но на данный момент ситуация не решена. Наше положение патовое, хотим быть услышаны. Готовы идти на голодовку», — заявили добровольцы в письме, копию которого Альшевских опубликовал в своем telegram-канале.

Как рассказывал депутат, несколько десятков добровольцев из Верхней Пышмы и окрестностей, желавшие уехать в зону СВО, неожиданно стали сторожами. Вместо фронта их отправили в закрытый город Лесной, где приставили к объектам Росгвардии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил 28 октября, что в стране завершилась частичная мобилизация, начавшаяся 21 сентября. План по призыву 300 тысяч человек выполнен. В Свердловской области в войска призвали 9,7 тысячи резервистов.

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Десятки добровольцев из Свердловской области, которых вместо отправки в зону спецоперации заставили работать сторожами, готовы объявить голодовку. Об этом они рассказали депутату Госдумы Андрею Альшевских, который обнародовал письмо мужчин. «Мы желаем пройти обучение и подготовку (боевое слаживание) для отправки в [зону проведения] СВО. Местному командованию информация о нашей ситуации доведена с первого дня нашего пребывания. Но на данный момент ситуация не решена. Наше положение патовое, хотим быть услышаны. Готовы идти на голодовку», — заявили добровольцы в письме, копию которого Альшевских опубликовал в своем telegram-канале. Как рассказывал депутат, несколько десятков добровольцев из Верхней Пышмы и окрестностей, желавшие уехать в зону СВО, неожиданно стали сторожами. Вместо фронта их отправили в закрытый город Лесной, где приставили к объектам Росгвардии. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил 28 октября, что в стране завершилась частичная мобилизация, начавшаяся 21 сентября. План по призыву 300 тысяч человек выполнен. В Свердловской области в войска призвали 9,7 тысячи резервистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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