Свердловские добровольцы пригрозили голодовкой, если их не отправят в зону СВО

31 октября 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Добровольцы из свердловских городов просят отправить их на фронт Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Десятки добровольцев из Свердловской области, которых вместо отправки в зону спецоперации заставили работать сторожами, готовы объявить голодовку. Об этом они рассказали депутату Госдумы Андрею Альшевских, который обнародовал письмо мужчин. «Мы желаем пройти обучение и подготовку (боевое слаживание) для отправки в [зону проведения] СВО. Местному командованию информация о нашей ситуации доведена с первого дня нашего пребывания. Но на данный момент ситуация не решена. Наше положение патовое, хотим быть услышаны. Готовы идти на голодовку», — заявили добровольцы в письме, копию которого Альшевских опубликовал в своем telegram-канале. Как рассказывал депутат, несколько десятков добровольцев из Верхней Пышмы и окрестностей, желавшие уехать в зону СВО, неожиданно стали сторожами. Вместо фронта их отправили в закрытый город Лесной, где приставили к объектам Росгвардии. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил 28 октября, что в стране завершилась частичная мобилизация, начавшаяся 21 сентября. План по призыву 300 тысяч человек выполнен. В Свердловской области в войска призвали 9,7 тысячи резервистов. Фото: telegram-канал Андрея Альшевских

Десятки добровольцев из Свердловской области, которых вместо отправки в зону спецоперации заставили работать сторожами, готовы объявить голодовку. Об этом они рассказали депутату Госдумы Андрею Альшевских, который обнародовал письмо мужчин. «Мы желаем пройти обучение и подготовку (боевое слаживание) для отправки в [зону проведения] СВО. Местному командованию информация о нашей ситуации доведена с первого дня нашего пребывания. Но на данный момент ситуация не решена. Наше положение патовое, хотим быть услышаны. Готовы идти на голодовку», — заявили добровольцы в письме, копию которого Альшевских опубликовал в своем telegram-канале. Как рассказывал депутат, несколько десятков добровольцев из Верхней Пышмы и окрестностей, желавшие уехать в зону СВО, неожиданно стали сторожами. Вместо фронта их отправили в закрытый город Лесной, где приставили к объектам Росгвардии. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил 28 октября, что в стране завершилась частичная мобилизация, начавшаяся 21 сентября. План по призыву 300 тысяч человек выполнен. В Свердловской области в войска призвали 9,7 тысячи резервистов.