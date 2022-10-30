Студенты из ХМАО отправятся на учебу в Турцию

В ХМАО студенты могут поехать в Турцию по программе обмена Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В следующем году студенты Нижневартовского госуниверситета смогут поехать учиться в турецкий университет Алтынбаш. Прошедшие конкурс студенты смогут в течение семестра бесплатно учиться за границей и получать стипендию, которая покроет все расходы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе университета.

«В следующем году, планируем, будет запущена программа обмена с турецким университетом. Это стипендиальная программа на обучение в течение семестра на базе принимающего университета в Турции. Сейчас планируется, что максимум смогут поехать по два человека в семестр», — сказали в вузе.

Проходить обучение в университете Турции студенты смогут по направлениям: психология, бизнес-менеджмент, электроэнергетика, информационные технологии, торговое дело. Студентом предстоит пройти конкурсный отбор, а также владеть английским языком на среднем уровне.

В пресс-службе добавили, что вуз также сотрудничает с университетом из Китая. Студенты занимаются с преподавателями иностранного вуза дистанционно. «Студенты в течение одного семестра изучают китайский язык и культуру. Группа состоит из порядка 15 человек», — заключили в вузе.

Чтобы научное сообщество в России развивалось ускоренными темпами, в стране действует национальный проект «Наука и университеты». Его цели — создание научно-образовательных центров, обеспечение ученых передовой инфраструктурой для исследований, повышение привлекательности отечественной науки для российских и зарубежных ученых.