Депутаты Тюменской облдумы предложили новую льготу для мобилизованных

Добровольцев и мобилизованных тюменцев хотят освободить от уплаты транспортного налога

31 октября 2022 в 23:00 Размер текста - 17 +

В Тюменскую облдуму внесли законопроект, предлагающий освободить от уплаты транспортного налога добровольцев и мобилизованных тюменцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутаты внесли в Тюменскую облдуму законопроект, который предлагает освободить добровольцев и мобилизованных тюменцев от уплаты транспортного налога. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованной на сайте Тюменской облдумы. «Законопроектом предлагается внести в часть 5 статьи 1 Закона Тюменской области от 19.11.2002 № 93 „О транспортном налоге“ изменение, дополнив ее пунктом 19.8, согласно которому от уплаты транспортного налога освобождаются граждане РФ, проживающие в Тюменской области, призванные на военную службу по мобилизации… А также граждане, добровольно принимающие участие в специальной военной операции — за один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включительно», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Проект рассмотрит комитет по бюджету, налогам и финансов. С инициативой выступили депутатские фракции регионального парламента: «Единая Россия», Коммунистическая партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия России и «Справедливая Россия». Законопроект поступил в Тюменскую облдуму 31 октября. Ранее URA.RU писало, что частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября объявил о завершении частичной мобилизации.

Депутаты внесли в Тюменскую облдуму законопроект, который предлагает освободить добровольцев и мобилизованных тюменцев от уплаты транспортного налога. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованной на сайте Тюменской облдумы. «Законопроектом предлагается внести в часть 5 статьи 1 Закона Тюменской области от 19.11.2002 № 93 „О транспортном налоге“ изменение, дополнив ее пунктом 19.8, согласно которому от уплаты транспортного налога освобождаются граждане РФ, проживающие в Тюменской области, призванные на военную службу по мобилизации… А также граждане, добровольно принимающие участие в специальной военной операции — за один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включительно», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Проект рассмотрит комитет по бюджету, налогам и финансов. С инициативой выступили депутатские фракции регионального парламента: «Единая Россия», Коммунистическая партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия России и «Справедливая Россия». Законопроект поступил в Тюменскую облдуму 31 октября. Ранее URA.RU писало, что частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября объявил о завершении частичной мобилизации.