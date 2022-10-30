30 октября 2022

Депутаты Тюменской облдумы предложили новую льготу для мобилизованных

Добровольцев и мобилизованных тюменцев хотят освободить от уплаты транспортного налога
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной Думы. Курган, документы, законопроект, закон, бумаги к заседанию, заседение
В Тюменскую облдуму внесли законопроект, предлагающий освободить от уплаты транспортного налога добровольцев и мобилизованных тюменцев Фото:
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Мобилизация в России

Депутаты внесли в Тюменскую облдуму законопроект, который предлагает освободить добровольцев и мобилизованных тюменцев от уплаты транспортного налога. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованной на сайте Тюменской облдумы.

«Законопроектом предлагается внести в часть 5 статьи 1 Закона Тюменской области от 19.11.2002 № 93 „О транспортном налоге“ изменение, дополнив ее пунктом 19.8, согласно которому от уплаты транспортного налога освобождаются граждане РФ, проживающие в Тюменской области, призванные на военную службу по мобилизации… А также граждане, добровольно принимающие участие в специальной военной операции — за один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включительно», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Проект рассмотрит комитет по бюджету, налогам и финансов.

С инициативой выступили депутатские фракции регионального парламента: «Единая Россия», Коммунистическая партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия России и «Справедливая Россия». Законопроект поступил в Тюменскую облдуму 31 октября.

Ранее URA.RU писало, что частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября объявил о завершении частичной мобилизации.

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Депутаты внесли в Тюменскую облдуму законопроект, который предлагает освободить добровольцев и мобилизованных тюменцев от уплаты транспортного налога. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованной на сайте Тюменской облдумы. «Законопроектом предлагается внести в часть 5 статьи 1 Закона Тюменской области от 19.11.2002 № 93 „О транспортном налоге“ изменение, дополнив ее пунктом 19.8, согласно которому от уплаты транспортного налога освобождаются граждане РФ, проживающие в Тюменской области, призванные на военную службу по мобилизации… А также граждане, добровольно принимающие участие в специальной военной операции — за один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включительно», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Проект рассмотрит комитет по бюджету, налогам и финансов. С инициативой выступили депутатские фракции регионального парламента: «Единая Россия», Коммунистическая партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия России и «Справедливая Россия». Законопроект поступил в Тюменскую облдуму 31 октября. Ранее URA.RU писало, что частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября объявил о завершении частичной мобилизации.
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