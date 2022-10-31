Сенатор Муратов поделился впечатлением от встречи с курганскими курсантами

01 ноября 2022 в 01:40 Размер текста - 17 +

Сенатор Муратов рассказал курганским курсантам об СВО, мобилизации и теракте на Крымском мосту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сенатор РФ от Курганской области в Совете Федерации Сергей Муратов встретился с курсантами военного учебного центра Курганского госуниверситета и рассказал им об СВО, мобилизации и теракте на Крымском мосту. Впечатлениями от встречи он поделился у себя в telegram-канале. «Постарался донести до ребят о целях и задачах военной спецоперации, о частичной мобилизации, о теракте на Крымском мосту, о том, как функционируют сегодня промышленные и оборонные предприятия в условиях санкций. Теперь встречи с молодежью будут частыми, мы с коллегами в Совете Федерации договорились об этом», — написал Муратов. Сенатор отметил, что «молодое поколение должно помнить и знать о том, при каких обстоятельствах и почему началась специальная военная операция». Также на встрече с курганскими курсантами был участник СВО, который рассказал о боевых действиях, опыте и, по словам Муратова, поделился, как нужно действовать на передовой, чтобы остаться в живых. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию в Украине. Как заявил президент РФ Владимир Путин, она нацелена на денацификацию и демилитаризацию страны. В ходе нее в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская область, а также часть Запорожья.

Сенатор РФ от Курганской области в Совете Федерации Сергей Муратов встретился с курсантами военного учебного центра Курганского госуниверситета и рассказал им об СВО, мобилизации и теракте на Крымском мосту. Впечатлениями от встречи он поделился у себя в telegram-канале. «Постарался донести до ребят о целях и задачах военной спецоперации, о частичной мобилизации, о теракте на Крымском мосту, о том, как функционируют сегодня промышленные и оборонные предприятия в условиях санкций. Теперь встречи с молодежью будут частыми, мы с коллегами в Совете Федерации договорились об этом», — написал Муратов. Сенатор отметил, что «молодое поколение должно помнить и знать о том, при каких обстоятельствах и почему началась специальная военная операция». Также на встрече с курганскими курсантами был участник СВО, который рассказал о боевых действиях, опыте и, по словам Муратова, поделился, как нужно действовать на передовой, чтобы остаться в живых. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию в Украине. Как заявил президент РФ Владимир Путин, она нацелена на денацификацию и демилитаризацию страны. В ходе нее в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская область, а также часть Запорожья.