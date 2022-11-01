Reuters: США начнут борьбу с контрабандами западного оружия на Украине

Reuters: США проследят за перемещением западного оружия на Украине

01 ноября 2022 в 04:52 Размер текста - 17 +

США проследят за перемещением оружия на Украине Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США возобновили инспекции по отслеживанию перемещения оружия на Украине. Решение было принято на фоне опасений, что западное вооружение «может попасть не в те руки». «Соединенные Штаты возобновили выездные инспекции на Украине, чтобы помочь отслеживать поставки оружия стоимостью в миллиарды долларов. Перемещение большого количества оружия сопряжено с риском того, что часть поставок может попасть не в те руки», — пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Однако собеседник не привел никаких деталей этих инспекций и не сообщил, где именно они проводятся. Он лишь уточнил, что это делается на безопасном расстоянии от мест проведения боев. США поддерживают Украину поставками вооружения и денежными траншами на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Однако около 70% поставок вооружения не попадают на фронт., указывали журналисты американского телеканала CBS. В воскресенье стало известно, что финские банды захватили западное оружие, в частности штурмовые винтовки, которые были предназначены для Украины. По мнению экс-депутата Верховной Рады, торговля вооружением — это бизнес президента Украины Владимира Зеленского.

США возобновили инспекции по отслеживанию перемещения оружия на Украине. Решение было принято на фоне опасений, что западное вооружение «может попасть не в те руки». «Соединенные Штаты возобновили выездные инспекции на Украине, чтобы помочь отслеживать поставки оружия стоимостью в миллиарды долларов. Перемещение большого количества оружия сопряжено с риском того, что часть поставок может попасть не в те руки», — пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Однако собеседник не привел никаких деталей этих инспекций и не сообщил, где именно они проводятся. Он лишь уточнил, что это делается на безопасном расстоянии от мест проведения боев. США поддерживают Украину поставками вооружения и денежными траншами на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Однако около 70% поставок вооружения не попадают на фронт., указывали журналисты американского телеканала CBS. В воскресенье стало известно, что финские банды захватили западное оружие, в частности штурмовые винтовки, которые были предназначены для Украины. По мнению экс-депутата Верховной Рады, торговля вооружением — это бизнес президента Украины Владимира Зеленского.