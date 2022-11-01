Reuters: США начнут борьбу с контрабандами западного оружия на Украине

Reuters: США проследят за перемещением западного оружия на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
США проследят за перемещением оружия на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США возобновили инспекции по отслеживанию перемещения оружия на Украине. Решение было принято на фоне опасений, что западное вооружение «может попасть не в те руки».

«Соединенные Штаты возобновили выездные инспекции на Украине, чтобы помочь отслеживать поставки оружия стоимостью в миллиарды долларов. Перемещение большого количества оружия сопряжено с риском того, что часть поставок может попасть не в те руки», — пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Однако собеседник не привел никаких деталей этих инспекций и не сообщил, где именно они проводятся. Он лишь уточнил, что это делается на безопасном расстоянии от мест проведения боев.

США поддерживают Украину поставками вооружения и денежными траншами на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Однако около 70% поставок вооружения не попадают на фронт., указывали журналисты американского телеканала CBS. В воскресенье стало известно, что финские банды захватили западное оружие, в частности штурмовые винтовки, которые были предназначены для Украины. По мнению экс-депутата Верховной Рады, торговля вооружением — это бизнес президента Украины Владимира Зеленского.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер. Подпишитесь на нашу эксклюзивную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США возобновили инспекции по отслеживанию перемещения оружия на Украине. Решение было принято на фоне опасений, что западное вооружение «может попасть не в те руки». «Соединенные Штаты возобновили выездные инспекции на Украине, чтобы помочь отслеживать поставки оружия стоимостью в миллиарды долларов. Перемещение большого количества оружия сопряжено с риском того, что часть поставок может попасть не в те руки», — пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Однако собеседник не привел никаких деталей этих инспекций и не сообщил, где именно они проводятся. Он лишь уточнил, что это делается на безопасном расстоянии от мест проведения боев. США поддерживают Украину поставками вооружения и денежными траншами на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Однако около 70% поставок вооружения не попадают на фронт., указывали журналисты американского телеканала CBS. В воскресенье стало известно, что финские банды захватили западное оружие, в частности штурмовые винтовки, которые были предназначены для Украины. По мнению экс-депутата Верховной Рады, торговля вооружением — это бизнес президента Украины Владимира Зеленского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...