Yle: финские банды наладили контрабанду западного оружия с Украины

30 октября 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Преступники в Финляндии захватили оружие, предназначенное для Украины, уточняет Yle Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Финские банды захватили западное оружие, в частности штурмовые винтовки, которые были предназначены для Украины. Об этом сообщает финская телекомпания Yle. «Преступники в Финляндии захватили военное оружие, такое как штурмовые винтовки, предназначенное для Украины», — уточняет телекомпания, ссылаясь на Национальное бюро расследований Финляндии (NBI). Также со слов старшего детектива NBI Кристера Альгрена, оружие, которое должно было быть отправлено на Украину, обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах. Альгрен также пояснил, что три крупнейшие в мире мотоциклетные банды, входящие в состав более крупных международных организаций, действуют на территории Финляндии. Ранее сообщалось, что глава минобороны Украины Алексей Резников надеется на помощь Вашингтона в вопросах поставки военной техники из Европы. То есть Украина сможет получить западное оружие, если Вашингтон «надавит». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и страны Запада оказывают военную и финансовую помощь украинской стороне. Также они помогают ВСУ устраивать теракты, уточняет РАПСИ.

Финские банды захватили западное оружие, в частности штурмовые винтовки, которые были предназначены для Украины. Об этом сообщает финская телекомпания Yle. «Преступники в Финляндии захватили военное оружие, такое как штурмовые винтовки, предназначенное для Украины», — уточняет телекомпания, ссылаясь на Национальное бюро расследований Финляндии (NBI). Также со слов старшего детектива NBI Кристера Альгрена, оружие, которое должно было быть отправлено на Украину, обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах. Альгрен также пояснил, что три крупнейшие в мире мотоциклетные банды, входящие в состав более крупных международных организаций, действуют на территории Финляндии. Ранее сообщалось, что глава минобороны Украины Алексей Резников надеется на помощь Вашингтона в вопросах поставки военной техники из Европы. То есть Украина сможет получить западное оружие, если Вашингтон «надавит». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и страны Запада оказывают военную и финансовую помощь украинской стороне. Также они помогают ВСУ устраивать теракты, уточняет РАПСИ.