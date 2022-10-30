Yle: финские банды наладили контрабанду западного оружия с Украины

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Схрон с оружием на окраине Херсона. Украина, Херсонская область, автомат, оружие, автоматы, тайник, боевое оружие, схрон с оружием
Преступники в Финляндии захватили оружие, предназначенное для Украины, уточняет Yle Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Финские банды захватили западное оружие, в частности штурмовые винтовки, которые были предназначены для Украины. Об этом сообщает финская телекомпания Yle.

«Преступники в Финляндии захватили военное оружие, такое как штурмовые винтовки, предназначенное для Украины», — уточняет телекомпания, ссылаясь на Национальное бюро расследований Финляндии (NBI). Также со слов старшего детектива NBI Кристера Альгрена, оружие, которое должно было быть отправлено на Украину, обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах. Альгрен также пояснил, что три крупнейшие в мире мотоциклетные банды, входящие в состав более крупных международных организаций, действуют на территории Финляндии.

Ранее сообщалось, что глава минобороны Украины Алексей Резников надеется на помощь Вашингтона в вопросах поставки военной техники из Европы. То есть Украина сможет получить западное оружие, если Вашингтон «надавит».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и страны Запада оказывают военную и финансовую помощь украинской стороне. Также они помогают ВСУ устраивать теракты, уточняет РАПСИ.

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Финские банды захватили западное оружие, в частности штурмовые винтовки, которые были предназначены для Украины. Об этом сообщает финская телекомпания Yle. «Преступники в Финляндии захватили военное оружие, такое как штурмовые винтовки, предназначенное для Украины», — уточняет телекомпания, ссылаясь на Национальное бюро расследований Финляндии (NBI). Также со слов старшего детектива NBI Кристера Альгрена, оружие, которое должно было быть отправлено на Украину, обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах. Альгрен также пояснил, что три крупнейшие в мире мотоциклетные банды, входящие в состав более крупных международных организаций, действуют на территории Финляндии. Ранее сообщалось, что глава минобороны Украины Алексей Резников надеется на помощь Вашингтона в вопросах поставки военной техники из Европы. То есть Украина сможет получить западное оружие, если Вашингтон «надавит». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и страны Запада оказывают военную и финансовую помощь украинской стороне. Также они помогают ВСУ устраивать теракты, уточняет РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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