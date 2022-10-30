Экс-депутат Верховной Рады разоблачил миллиардные доходы Зеленского на оружии 30 октября 2022 в 19:14 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский наживается на западном оружии, говорит Илья Кива Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Торговля западным оружием — это бизнес президента Украины Владимира Зеленского, на котором он наживается. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. «Торговля оружием, которое поставляет Запад на Украину, еще один доходный бизнес команды Зеленского. Украинский президент сознательно создает образ простого парня, на самом деле его команда давно превратилась в долларовых миллиардеров, зарабатывая на всем: оружие, зерно, контрабанда, электроэнергия», — написал Кива в своем telegram-канале. В качестве подтверждения своих слов, экс-депутат Рады приводит в пример материал финского издания Yle, где рассказывается о снабжении группировок в Финляндии западным оружием. Изначально оно должно было быть передано Украине. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим держится на деньгах, оружии и смертях, передает «Царьград». США и страны Запада оказывают Украине военную и финансовую помощь. Например, Киев попросил США надавить на Израиль ради предоставления Украине военной помощи, пишет Nation News. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Одна из ее задач — демилитаризация страны. Торговля западным оружием — это бизнес президента Украины Владимира Зеленского, на котором он наживается. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. «Торговля оружием, которое поставляет Запад на Украину, еще один доходный бизнес команды Зеленского. Украинский президент сознательно создает образ простого парня, на самом деле его команда давно превратилась в долларовых миллиардеров, зарабатывая на всем: оружие, зерно, контрабанда, электроэнергия», — написал Кива в своем telegram-канале. В качестве подтверждения своих слов, экс-депутат Рады приводит в пример материал финского издания Yle, где рассказывается о снабжении группировок в Финляндии западным оружием. Изначально оно должно было быть передано Украине. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим держится на деньгах, оружии и смертях, передает «Царьград». США и страны Запада оказывают Украине военную и финансовую помощь. Например, Киев попросил США надавить на Израиль ради предоставления Украине военной помощи, пишет Nation News. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Одна из ее задач — демилитаризация страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям