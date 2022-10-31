31 октября 2022

В Тюмени выросли цены на вторичное жилье

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Микрорайоны Ямальский и Ямальский 2. Тюмень, жилой дом, жилые дома, ямальский микрорайон, ямальский, микрорайон ямальский
Стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в Тюмени составила 108 тысяч рублей Фото:

Стоимость вторичного жилья в Тюмени с начала года выросла на 9% и составила почти 108 тысяч рублей за один квадратный метр. Об этом сообщают аналитики консалтинговой компании SRG.

«Стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в Тюмени в октябре 2022 года — 107 909 рублей. Динамика к январю 2022 года — 9,14%», — сообщается в рейтинге компании SRG, передает РБК. При этом, динамика роста цен к сентябрю нынешнего года составила 0,24%.

В рейтинге была рассчитана средняя стоимость квадратного метра в 50 крупных городах РФ. Согласно подсчетам, больше всего вторичное жилье с начала года подорожало в Кемерово, Саратове, Кирове и Челябинске.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выросла стоимость аренды однокомнатных квартир за год на 19,93%. Снять такую категорию жилья обойдется в 17 950 рублей в месяц.

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Стоимость вторичного жилья в Тюмени с начала года выросла на 9% и составила почти 108 тысяч рублей за один квадратный метр. Об этом сообщают аналитики консалтинговой компании SRG. «Стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в Тюмени в октябре 2022 года — 107 909 рублей. Динамика к январю 2022 года — 9,14%», — сообщается в рейтинге компании SRG, передает РБК. При этом, динамика роста цен к сентябрю нынешнего года составила 0,24%. В рейтинге была рассчитана средняя стоимость квадратного метра в 50 крупных городах РФ. Согласно подсчетам, больше всего вторичное жилье с начала года подорожало в Кемерово, Саратове, Кирове и Челябинске. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выросла стоимость аренды однокомнатных квартир за год на 19,93%. Снять такую категорию жилья обойдется в 17 950 рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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