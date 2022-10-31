В Тюмени выросли цены на вторичное жилье

01 ноября 2022 в 07:59 Размер текста - 17 +

Стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в Тюмени составила 108 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Стоимость вторичного жилья в Тюмени с начала года выросла на 9% и составила почти 108 тысяч рублей за один квадратный метр. Об этом сообщают аналитики консалтинговой компании SRG. «Стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в Тюмени в октябре 2022 года — 107 909 рублей. Динамика к январю 2022 года — 9,14%», — сообщается в рейтинге компании SRG, передает РБК. При этом, динамика роста цен к сентябрю нынешнего года составила 0,24%. В рейтинге была рассчитана средняя стоимость квадратного метра в 50 крупных городах РФ. Согласно подсчетам, больше всего вторичное жилье с начала года подорожало в Кемерово, Саратове, Кирове и Челябинске. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выросла стоимость аренды однокомнатных квартир за год на 19,93%. Снять такую категорию жилья обойдется в 17 950 рублей в месяц.

Стоимость вторичного жилья в Тюмени с начала года выросла на 9% и составила почти 108 тысяч рублей за один квадратный метр. Об этом сообщают аналитики консалтинговой компании SRG. «Стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в Тюмени в октябре 2022 года — 107 909 рублей. Динамика к январю 2022 года — 9,14%», — сообщается в рейтинге компании SRG, передает РБК. При этом, динамика роста цен к сентябрю нынешнего года составила 0,24%. В рейтинге была рассчитана средняя стоимость квадратного метра в 50 крупных городах РФ. Согласно подсчетам, больше всего вторичное жилье с начала года подорожало в Кемерово, Саратове, Кирове и Челябинске. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выросла стоимость аренды однокомнатных квартир за год на 19,93%. Снять такую категорию жилья обойдется в 17 950 рублей в месяц.