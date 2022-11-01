Sabah: Запад бросит Украину одну

01 ноября 2022 в 08:43 Размер текста - 17 +

Малочисленный военный арсенал Запада заставит его отказаться от поддержки Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Малое количество вооружения заставит Запад рано или поздно прекратить оказывать поддержку украинским властям. Об этом сообщает турецкая газета Sabah. «На восьмом месяце войны „арсеналы демократии“ западных стран находятся на грани банкротства, что в будущем скажется на желании западных элит поддерживать Украину», — говорится в материале газеты. Автор отмечает, что со своими запасами вооружения Россия может вести боевые действия годами, в отличие от США и Великобритании, у которых запас боеприпасов рассчитан всего на несколько недель. Власти Запада хорошо знали о том, что они не смогут вести долгосрочную войну, а это означает, что их единственной целью было втянуть Украину в боевое столкновение и «посеять в регионе хаос». Ранее власти Украины заявили, что поддержка Запада должна заключаться не только в поставках оружия, но и в оказании экономической помощи. При этом командующий литовскими вооруженными силами Вальдемарас Рупшис призвал не передавать Киеву гаубицы и системы ПВО, так как в таком случае литовская армия не сможет выполнять военные задачи, передает RT. Также в Европе чиновники обеспокоены коррупцией на Украине, которая может отразиться на эффективности предоставляемой украинским властям помощи, сообщает «Национальная служба новостей».

Малое количество вооружения заставит Запад рано или поздно прекратить оказывать поддержку украинским властям. Об этом сообщает турецкая газета Sabah. «На восьмом месяце войны „арсеналы демократии“ западных стран находятся на грани банкротства, что в будущем скажется на желании западных элит поддерживать Украину», — говорится в материале газеты. Автор отмечает, что со своими запасами вооружения Россия может вести боевые действия годами, в отличие от США и Великобритании, у которых запас боеприпасов рассчитан всего на несколько недель. Власти Запада хорошо знали о том, что они не смогут вести долгосрочную войну, а это означает, что их единственной целью было втянуть Украину в боевое столкновение и «посеять в регионе хаос». Ранее власти Украины заявили, что поддержка Запада должна заключаться не только в поставках оружия, но и в оказании экономической помощи. При этом командующий литовскими вооруженными силами Вальдемарас Рупшис призвал не передавать Киеву гаубицы и системы ПВО, так как в таком случае литовская армия не сможет выполнять военные задачи, передает RT. Также в Европе чиновники обеспокоены коррупцией на Украине, которая может отразиться на эффективности предоставляемой украинским властям помощи, сообщает «Национальная служба новостей».