Politico: Украина вынуждает США закрыть дыры в ее бюджете

Власти Украины заявили, что поддержка Запада должна заключаться не только в поставках оружия, но и в оказании экономической помощи, например, в поддержке энергетического сектора. Об этом сообщает Politico.
«Президент Украины Владимир Зеленский и его помощники знают, что в нынешнем мире могут возникнуть проблемы, отличающиеся от существовавших ранее. В Киеве признают, что им придется работать с республиканцами, чтобы помочь им понять, что поддержка Украины не может заключаться только в оружии», — передает издание слова лоббиста украинского правительства Даниэля Вайдича. Он также добавил, что Украине будут необходимы деньги, чтобы поддерживать энергетический сектор и разные государственные учреждения.
Ранее стало известно, что Зеленский рискует столкнуться с сокращением поддержки Запада. Это произошло после того, как глава Украины раскритиковал Израиль за недостаточную помощь Киеву, передает «Национальная служба новостей».
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Власти Украины заявили, что поддержка Запада должна заключаться не только в поставках оружия, но и в оказании экономической помощи, например, в поддержке энергетического сектора. Об этом сообщает Politico. «Президент Украины Владимир Зеленский и его помощники знают, что в нынешнем мире могут возникнуть проблемы, отличающиеся от существовавших ранее. В Киеве признают, что им придется работать с республиканцами, чтобы помочь им понять, что поддержка Украины не может заключаться только в оружии», — передает издание слова лоббиста украинского правительства Даниэля Вайдича. Он также добавил, что Украине будут необходимы деньги, чтобы поддерживать энергетический сектор и разные государственные учреждения. Ранее стало известно, что Зеленский рискует столкнуться с сокращением поддержки Запада. Это произошло после того, как глава Украины раскритиковал Израиль за недостаточную помощь Киеву, передает «Национальная служба новостей».