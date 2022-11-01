The National Interest: Байден приведет мир к ядерной войне

01 ноября 2022 в 09:37 Размер текста - 17 +

Байден своей политикой способен привести мир к ядерному конфликту, такое мнение выразили в США Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Политика президента США Джо Байдена, которая характеризуется неконтролируемой эскалацией конфликта на Украине, может привести к ядерной войне. Об этом сообщает американский журнал The National Interest. «Больше всего беспокоят перспективы политики Байдена, которая приводит к неконтролируемой эскалации на Украине. А именно возможное увеличивающееся участие НАТО в украинском конфликте вплоть до применения ядерного оружия», — говорится в материале. Автор статьи призвал американского лидера перейти к мирным переговорам. Ранее власти Финляндии не отрицали факт попадания ядерного вооружения НАТО на свою землю и, соответственно, на границы с Россией. Байден, в свою очередь, заявил, что разговоры президента России Владимира Путина о ядерном оружии идут вразрез с намерением не применять его, передает RT. Также стало известно, что польские политики ведут переговоры с США о размещении на своей территории ядерного оружия, сообщает телеканал 360.

Политика президента США Джо Байдена, которая характеризуется неконтролируемой эскалацией конфликта на Украине, может привести к ядерной войне. Об этом сообщает американский журнал The National Interest. «Больше всего беспокоят перспективы политики Байдена, которая приводит к неконтролируемой эскалации на Украине. А именно возможное увеличивающееся участие НАТО в украинском конфликте вплоть до применения ядерного оружия», — говорится в материале. Автор статьи призвал американского лидера перейти к мирным переговорам. Ранее власти Финляндии не отрицали факт попадания ядерного вооружения НАТО на свою землю и, соответственно, на границы с Россией. Байден, в свою очередь, заявил, что разговоры президента России Владимира Путина о ядерном оружии идут вразрез с намерением не применять его, передает RT. Также стало известно, что польские политики ведут переговоры с США о размещении на своей территории ядерного оружия, сообщает телеканал 360.