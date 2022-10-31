Курганский завод отправил тонны продукции в Узбекистан за счет федеральных денег

Деньги выделили в Российском экспортном центре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шадринский завод сварочных материалов «ГУДЭЛ» (Курганская область) получил субсидию Российского экспортного центра, с помощью которой его представители смогли отправить 22 тонны электродов в Узбекистан. Данная информация была размещена 1 ноября на сайте областного правительства.

«В Курганской области впервые реализуется новый вид государственной поддержки бизнеса: частичная оплата транспортных расходов, которые предприниматель несет при экспорте своего товара за рубеж. Первым такую поддержку в Курганской области получил шадринский завод сварочных материалов „ГУДЭЛ“ на отправку в Узбекистан свыше 22 тонн сварочных электродов», — указано в сообщении.

Финансовую помощь предприятию помогли получить представители Центра поддержки экспорта региона. С помощью нее можно покрыть до 80% от стоимости доставки. Сумма поддержки не может превышать 500 тыс. рублей для одного предпринимателя.