31 октября 2022

Курганский завод отправил тонны продукции в Узбекистан за счет федеральных денег

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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Деньги выделили в Российском экспортном центре Фото:

Шадринский завод сварочных материалов «ГУДЭЛ» (Курганская область) получил субсидию Российского экспортного центра, с помощью которой его представители смогли отправить 22 тонны электродов в Узбекистан. Данная информация была размещена 1 ноября на сайте областного правительства.

«В Курганской области впервые реализуется новый вид государственной поддержки бизнеса: частичная оплата транспортных расходов, которые предприниматель несет при экспорте своего товара за рубеж. Первым такую поддержку в Курганской области получил шадринский завод сварочных материалов „ГУДЭЛ“ на отправку в Узбекистан свыше 22 тонн сварочных электродов», — указано в сообщении.

Финансовую помощь предприятию помогли получить представители Центра поддержки экспорта региона. С помощью нее можно покрыть до 80% от стоимости доставки. Сумма поддержки не может превышать 500 тыс. рублей для одного предпринимателя.

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Шадринский завод сварочных материалов «ГУДЭЛ» (Курганская область) получил субсидию Российского экспортного центра, с помощью которой его представители смогли отправить 22 тонны электродов в Узбекистан. Данная информация была размещена 1 ноября на сайте областного правительства. «В Курганской области впервые реализуется новый вид государственной поддержки бизнеса: частичная оплата транспортных расходов, которые предприниматель несет при экспорте своего товара за рубеж. Первым такую поддержку в Курганской области получил шадринский завод сварочных материалов „ГУДЭЛ“ на отправку в Узбекистан свыше 22 тонн сварочных электродов», — указано в сообщении. Финансовую помощь предприятию помогли получить представители Центра поддержки экспорта региона. С помощью нее можно покрыть до 80% от стоимости доставки. Сумма поддержки не может превышать 500 тыс. рублей для одного предпринимателя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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