Олег Тиньков решил отобрать бренд «Тинькофф» у российского банка

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Санкт-Петербург, фурсенко андрей, тиньков олег
Олег Тинькофф захотел вернуть свой бренд Фото:

Российский предприниматель и основатель банка Олег Тиньков решил отобрать бренд «Тинькофф» у российского банка. Об этом он заявил на своей странице в Instagram (заблокирован в РФ).

«Я начинаю процесс отзыва своего бренда „Тинькофф“ из банка», — написал предприниматель. По его мнению, новое руководство банка плохо справляется с управлением.

Ранее Тиньков попрощался с Россией и заявил, что забирает из страны свои бренды Tinkoff и La Datcha. В ответ на это в пресс-службе организации заявили, что банку «Тинькофф» принадлежат все юридические права на бренд.

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Российский предприниматель и основатель банка Олег Тиньков решил отобрать бренд «Тинькофф» у российского банка. Об этом он заявил на своей странице в Instagram (заблокирован в РФ). «Я начинаю процесс отзыва своего бренда „Тинькофф“ из банка», — написал предприниматель. По его мнению, новое руководство банка плохо справляется с управлением. Ранее Тиньков попрощался с Россией и заявил, что забирает из страны свои бренды Tinkoff и La Datcha. В ответ на это в пресс-службе организации заявили, что банку «Тинькофф» принадлежат все юридические права на бренд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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