Олег Тинькофф захотел вернуть свой бренд
Российский предприниматель и основатель банка Олег Тиньков решил отобрать бренд «Тинькофф» у российского банка. Об этом он заявил на своей странице в Instagram (заблокирован в РФ).
«Я начинаю процесс отзыва своего бренда „Тинькофф“ из банка», — написал предприниматель. По его мнению, новое руководство банка плохо справляется с управлением.
Ранее Тиньков попрощался с Россией и заявил, что забирает из страны свои бренды Tinkoff и La Datcha. В ответ на это в пресс-службе организации заявили, что банку «Тинькофф» принадлежат все юридические права на бренд.
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