Банк «Тинькофф» ответил на угрозу Тинькова отобрать бренд

03 мая 2022 в 19:36 Размер текста - 17 +

В банке «Тинькофф» рассказали, кому принадлежит бренд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Банку «Тинькофф» принадлежат все юридические права на бренд. Так в пресс-службе организации высказались о намерении основателя банка Олега Тинькова забрать бренд из России. «Все юридические права на бренд „Тинькофф“ принадлежат банку», — сообщили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС. Ранее Тиньков попрощался с Россией и заявил, что забирает из страны свои бренды Tinkoff и La Datcha. Также он высказался против спецоперации РФ на Украине. Предприниматель продал свою долю в банке. В «Тинькофф» ранее сообщили о планах провести ребрендинг и поменять название, пишет Nation News. Там отметили, что Тиньков давно не принимает решений в компании. Покупателем доли Тинькова в TCS Group Holding стала компания бизнесмена Владимира Потанина, передает телеканал 360. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Банку «Тинькофф» принадлежат все юридические права на бренд. Так в пресс-службе организации высказались о намерении основателя банка Олега Тинькова забрать бренд из России. «Все юридические права на бренд „Тинькофф“ принадлежат банку», — сообщили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС. Ранее Тиньков попрощался с Россией и заявил, что забирает из страны свои бренды Tinkoff и La Datcha. Также он высказался против спецоперации РФ на Украине. Предприниматель продал свою долю в банке. В «Тинькофф» ранее сообщили о планах провести ребрендинг и поменять название, пишет Nation News. Там отметили, что Тиньков давно не принимает решений в компании. Покупателем доли Тинькова в TCS Group Holding стала компания бизнесмена Владимира Потанина, передает телеканал 360.