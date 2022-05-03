Банк «Тинькофф» ответил на угрозу Тинькова отобрать бренд

Банку «Тинькофф» принадлежат все юридические права на бренд. Так в пресс-службе организации высказались о намерении основателя банка Олега Тинькова забрать бренд из России.
«Все юридические права на бренд „Тинькофф“ принадлежат банку», — сообщили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС.
Ранее Тиньков попрощался с Россией и заявил, что забирает из страны свои бренды Tinkoff и La Datcha. Также он высказался против спецоперации РФ на Украине. Предприниматель продал свою долю в банке. В «Тинькофф» ранее сообщили о планах провести ребрендинг и поменять название, пишет Nation News. Там отметили, что Тиньков давно не принимает решений в компании. Покупателем доли Тинькова в TCS Group Holding стала компания бизнесмена Владимира Потанина, передает телеканал 360.
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