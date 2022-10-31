31 октября 2022

Председатель ключевого комитета тюменского правительства лишился должности

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство Тюменской области. Тюмень, правительство тюменской области
У главы комитета по делам национальностей Тюменской области Владислава Чернова закончился контракт Фото:

Председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов освобожден от должности. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Информацию также подтвердили в Информационном центре правительства региона.

«1 ноября у Владислава Чернова последний рабочий день. Он больше не будет возглавлять комитет по делам национальностей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В Информационном центре правительства Тюменской области подтвердили факт увольнения Чернова. «Председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов освобожден от занимаемой должности в связи с истечением срока действия служебного контракта с 1 ноября 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор», — указано в telegram-канале Информационного центра правительства региона.

Ранее URA.RU писало о том, что департамент образования Тюменской области возглавила Дина Горковец. До назначения на новую должность она руководила городским управлением ведомства.

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Председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов освобожден от должности. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Информацию также подтвердили в Информационном центре правительства региона. «1 ноября у Владислава Чернова последний рабочий день. Он больше не будет возглавлять комитет по делам национальностей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В Информационном центре правительства Тюменской области подтвердили факт увольнения Чернова. «Председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов освобожден от занимаемой должности в связи с истечением срока действия служебного контракта с 1 ноября 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор», — указано в telegram-канале Информационного центра правительства региона. Ранее URA.RU писало о том, что департамент образования Тюменской области возглавила Дина Горковец. До назначения на новую должность она руководила городским управлением ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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