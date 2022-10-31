Председатель ключевого комитета тюменского правительства лишился должности

У главы комитета по делам национальностей Тюменской области Владислава Чернова закончился контракт Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов освобожден от должности. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Информацию также подтвердили в Информационном центре правительства региона.

«1 ноября у Владислава Чернова последний рабочий день. Он больше не будет возглавлять комитет по делам национальностей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В Информационном центре правительства Тюменской области подтвердили факт увольнения Чернова. «Председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов освобожден от занимаемой должности в связи с истечением срока действия служебного контракта с 1 ноября 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор», — указано в telegram-канале Информационного центра правительства региона.

Ранее URA.RU писало о том, что департамент образования Тюменской области возглавила Дина Горковец. До назначения на новую должность она руководила городским управлением ведомства.