31 октября 2022

В правительстве Тюменской области произошла большая рокировка

Директором департамента образования Тюменской области назначена Дина Горковец
© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство Тюменской области. Тюмень, правительство тюменской области
В департаменте образования Тюменской области сменился руководитель Фото:

Директором департамента образования Тюменской области назначена Дина Горковец. Об этом сообщил telegram-канал Информационного центра правительства региона. Бывший руководитель ведомства, замгубернатора Алексей Райдер, получил статус «освобожденного» заместителя главы региона.

«Дина Горковец — новый директор регионального департамента образования и науки Тюменской области с 1 ноября. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор. Ранее Дина Николаевна возглавляла департамент образования города Тюмени», — указано в сообщении Инфоцентра.

Там также добавили, что с 1 ноября бывший руководитель областного депобра Алексей Райдер занял должность заместителя губернатора региона. Он будет курировать работу департамента образования и науки, департамента труда и занятости населения, департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Ранее URA.RU писало о том, что директор департамента образования Тюмени Дина Горковец пойдет на повышение и возглавит областное управление ведомства. При этом, Алексей Райдер полностью сконцентрируется на работе в должности замгубернатора Тюменской области.

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Директором департамента образования Тюменской области назначена Дина Горковец. Об этом сообщил telegram-канал Информационного центра правительства региона. Бывший руководитель ведомства, замгубернатора Алексей Райдер, получил статус «освобожденного» заместителя главы региона. «Дина Горковец — новый директор регионального департамента образования и науки Тюменской области с 1 ноября. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор. Ранее Дина Николаевна возглавляла департамент образования города Тюмени», — указано в сообщении Инфоцентра. Там также добавили, что с 1 ноября бывший руководитель областного депобра Алексей Райдер занял должность заместителя губернатора региона. Он будет курировать работу департамента образования и науки, департамента труда и занятости населения, департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что директор департамента образования Тюмени Дина Горковец пойдет на повышение и возглавит областное управление ведомства. При этом, Алексей Райдер полностью сконцентрируется на работе в должности замгубернатора Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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