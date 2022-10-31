В правительстве Тюменской области произошла большая рокировка

Директором департамента образования Тюменской области назначена Дина Горковец

01 ноября 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

В департаменте образования Тюменской области сменился руководитель Фото: Денис Моргунов © URA.RU Директором департамента образования Тюменской области назначена Дина Горковец. Об этом сообщил telegram-канал Информационного центра правительства региона. Бывший руководитель ведомства, замгубернатора Алексей Райдер, получил статус «освобожденного» заместителя главы региона. «Дина Горковец — новый директор регионального департамента образования и науки Тюменской области с 1 ноября. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор. Ранее Дина Николаевна возглавляла департамент образования города Тюмени», — указано в сообщении Инфоцентра. Там также добавили, что с 1 ноября бывший руководитель областного депобра Алексей Райдер занял должность заместителя губернатора региона. Он будет курировать работу департамента образования и науки, департамента труда и занятости населения, департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что директор департамента образования Тюмени Дина Горковец пойдет на повышение и возглавит областное управление ведомства. При этом, Алексей Райдер полностью сконцентрируется на работе в должности замгубернатора Тюменской области.

Директором департамента образования Тюменской области назначена Дина Горковец. Об этом сообщил telegram-канал Информационного центра правительства региона. Бывший руководитель ведомства, замгубернатора Алексей Райдер, получил статус «освобожденного» заместителя главы региона. «Дина Горковец — новый директор регионального департамента образования и науки Тюменской области с 1 ноября. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор. Ранее Дина Николаевна возглавляла департамент образования города Тюмени», — указано в сообщении Инфоцентра. Там также добавили, что с 1 ноября бывший руководитель областного депобра Алексей Райдер занял должность заместителя губернатора региона. Он будет курировать работу департамента образования и науки, департамента труда и занятости населения, департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что директор департамента образования Тюмени Дина Горковец пойдет на повышение и возглавит областное управление ведомства. При этом, Алексей Райдер полностью сконцентрируется на работе в должности замгубернатора Тюменской области.