В правительстве Тюменской области произошла большая рокировка

Директором департамента образования Тюменской области назначена Дина Горковец. Об этом сообщил telegram-канал Информационного центра правительства региона. Бывший руководитель ведомства, замгубернатора Алексей Райдер, получил статус «освобожденного» заместителя главы региона.
«Дина Горковец — новый директор регионального департамента образования и науки Тюменской области с 1 ноября. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор. Ранее Дина Николаевна возглавляла департамент образования города Тюмени», — указано в сообщении Инфоцентра.
Там также добавили, что с 1 ноября бывший руководитель областного депобра Алексей Райдер занял должность заместителя губернатора региона. Он будет курировать работу департамента образования и науки, департамента труда и занятости населения, департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.
Ранее URA.RU писало о том, что директор департамента образования Тюмени Дина Горковец пойдет на повышение и возглавит областное управление ведомства. При этом, Алексей Райдер полностью сконцентрируется на работе в должности замгубернатора Тюменской области.
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