Курганец придумал план, чтобы стать губернатором

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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, руки
Юноша добавил, что понимает, как непросто быть чиновником Фото:

Школьник из Кургана Максим Бородин составил план, как стать губернатором или депутатом, и готов ему следовать. Данная информация размещена на сайте областного департамента образования и науки.

«Одиннадцатиклассник Максим Бородин из школы №24 г. Кургана уверен, что его призвание — помогать людям. И чтобы выполнить свою миссию, он решил стать депутатом или губернатором», — указано в сообщении департамента.

Бородин прошел тестирование в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее» и убедился, что ему подходят профессия военного и государственная служба. Юноша планирует поступить в институт на военного прокурора, а после учебы стать депутатом. Он добавил, что понимает, как непросто быть депутатом или губернатором. В департаменте отметили, что проект «Билет в будущее» реализуют в рамках нацпроекта «Образование» по поручению президента РФ.

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Школьник из Кургана Максим Бородин составил план, как стать губернатором или депутатом, и готов ему следовать. Данная информация размещена на сайте областного департамента образования и науки. «Одиннадцатиклассник Максим Бородин из школы №24 г. Кургана уверен, что его призвание — помогать людям. И чтобы выполнить свою миссию, он решил стать депутатом или губернатором», — указано в сообщении департамента. Бородин прошел тестирование в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее» и убедился, что ему подходят профессия военного и государственная служба. Юноша планирует поступить в институт на военного прокурора, а после учебы стать депутатом. Он добавил, что понимает, как непросто быть депутатом или губернатором. В департаменте отметили, что проект «Билет в будущее» реализуют в рамках нацпроекта «Образование» по поручению президента РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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