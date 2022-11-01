Курганец придумал план, чтобы стать губернатором

Юноша добавил, что понимает, как непросто быть чиновником Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школьник из Кургана Максим Бородин составил план, как стать губернатором или депутатом, и готов ему следовать. Данная информация размещена на сайте областного департамента образования и науки.

«Одиннадцатиклассник Максим Бородин из школы №24 г. Кургана уверен, что его призвание — помогать людям. И чтобы выполнить свою миссию, он решил стать депутатом или губернатором», — указано в сообщении департамента.

Бородин прошел тестирование в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее» и убедился, что ему подходят профессия военного и государственная служба. Юноша планирует поступить в институт на военного прокурора, а после учебы стать депутатом. Он добавил, что понимает, как непросто быть депутатом или губернатором. В департаменте отметили, что проект «Билет в будущее» реализуют в рамках нацпроекта «Образование» по поручению президента РФ.