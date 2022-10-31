В городах ЯНАО пройдут митинг-концерты ко Дню народного единства

В городах ЯНАО организуют праздничные мероприятия и митинг-концерты, приуроченные ко Дню народного единства. Об этом URA.RU рассказали в правительстве региона.
«Во всех городах пройдут мероприятия ко Дню народного единства. К примеру, уже с 31 октября по 3 ноября в Муравленко организована площадка для записи видео приветствий военнослужащим и мобилизованным», — уточнили там.
В мэрии Нового Уренгоя агентству сообщили, что 4 ноября на главной площади города в 14:00 состоится концерт с участием артистов и творческих коллективов «Судьба и Родина едины». В Ноябрьске возле КСК «Ямал» в 12:30 также пройдет митинг-концерт с представителями гордумы, администрации, официальных религиозных конфессий и политических партий.
«В Салехарде 4 ноября в 12:00 возле центра культуры и спорта „Геолог“ состоится „Гастрономический концерт“. Интерактивное культурно-просветительское мероприятие, позволяющее лучше узнать традиции, культуру и обычаи народов, населяющих Салехард», — добавили там.
Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao