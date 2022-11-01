Москва выделит деньги на курганские авиарейсы

Субсидии будут действовать на трех направлениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители Федерального агентства воздушного транспорта выделят субсидии для авиарейсов из Кургана на 2023 год. Данная информация была размещена 1 ноября в telegram-канале областного правительства.

«Федеральное агентство воздушного транспорта поддержало инициативу губернатора Вадима Шумкова по сохранению в 2023 году субсидированных авиарейсов из Кургана в Сургут, Сочи и Санкт-Петербург. Это значит, что для организации авиасообщения по этим направлениям будет привлечено субсидирование из федерального бюджета для организаций воздушного транспорта», — указано в сообщении.

Власти планируют, что в 2023 году рейсы из Кургана в Сургут и обратно будут круглогодичными. Субсидии на рейсы в Сочи и Санкт-Петербург будут действовать с января по апрель и с октября по январь. Планируется, что летом на этих направлениях будут коммерческие авиаперевозки. Тариф на субсидируемых рейсах до Санкт-Петербурга и Сочи, по данным представителей власти, не превысит 10 760 рублей, а на рейсы до Сургута — 4 674 рублей. Однако сбор за выписку авиабилетов будет начисляться отдельно. Размеры минимальных тарифов будут зависеть от количества доступных мест для продажи на конкретную дату и сезонности.

В конце сентября из Москвы в Курган можно было улететь за 20 651 рубль. Стоимость обратного полета в эти дни составляла 3 700 рублей.