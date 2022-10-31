31 октября 2022

В центре Екатеринбурге спустя год после громкого старта закрылся японский ресторан из Москвы

В Екатеринбурге закрылся ресторан «Якитория»
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадка, на которой в 2021 году открылась «Якитория», пустовала больше года Фото:

В Екатеринбурге спустя год работы закрывается заведение московской сети ресторанов японской кухни «Якитория». Заведение считалось первым рестораном франчайзи-сети на Урале, оно находилось на месте прогоревшей бургерной рэпера Тимати Black Star Burger на Вайнера, 12. Соответствующая информация о закрытии появилась в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, спешим сообщить вам новость — с 1.11 наш ресторан „Якитория“ закрывается. Мы были рады разделить этот год в Екатеринбурге с вами», — говорится в сообщении. Также представители заведения заявляют, что не прощаются с посетителями и будут рады видеть их вновь, чтобы презентовать новую концепцию заведения.

Ресторан «Якитория» открылся в Екатеринбурге в октябре 2021 года на месте бургерной Black Star Burger. Общая площадь заведения составляла 380 квадратных метров, была рассчитана на 60 посадочных мест плюс летняя веранда.

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В Екатеринбурге спустя год работы закрывается заведение московской сети ресторанов японской кухни «Якитория». Заведение считалось первым рестораном франчайзи-сети на Урале, оно находилось на месте прогоревшей бургерной рэпера Тимати Black Star Burger на Вайнера, 12. Соответствующая информация о закрытии появилась в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие друзья, спешим сообщить вам новость — с 1.11 наш ресторан „Якитория“ закрывается. Мы были рады разделить этот год в Екатеринбурге с вами», — говорится в сообщении. Также представители заведения заявляют, что не прощаются с посетителями и будут рады видеть их вновь, чтобы презентовать новую концепцию заведения. Ресторан «Якитория» открылся в Екатеринбурге в октябре 2021 года на месте бургерной Black Star Burger. Общая площадь заведения составляла 380 квадратных метров, была рассчитана на 60 посадочных мест плюс летняя веранда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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