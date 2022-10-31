В центре Екатеринбурге спустя год после громкого старта закрылся японский ресторан из Москвы

В Екатеринбурге закрылся ресторан «Якитория»

01 ноября 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Площадка, на которой в 2021 году открылась «Якитория», пустовала больше года Фото: «Яндекс. Карта» В Екатеринбурге спустя год работы закрывается заведение московской сети ресторанов японской кухни «Якитория». Заведение считалось первым рестораном франчайзи-сети на Урале, оно находилось на месте прогоревшей бургерной рэпера Тимати Black Star Burger на Вайнера, 12. Соответствующая информация о закрытии появилась в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие друзья, спешим сообщить вам новость — с 1.11 наш ресторан „Якитория“ закрывается. Мы были рады разделить этот год в Екатеринбурге с вами», — говорится в сообщении. Также представители заведения заявляют, что не прощаются с посетителями и будут рады видеть их вновь, чтобы презентовать новую концепцию заведения. Ресторан «Якитория» открылся в Екатеринбурге в октябре 2021 года на месте бургерной Black Star Burger. Общая площадь заведения составляла 380 квадратных метров, была рассчитана на 60 посадочных мест плюс летняя веранда.

В Екатеринбурге спустя год работы закрывается заведение московской сети ресторанов японской кухни «Якитория». Заведение считалось первым рестораном франчайзи-сети на Урале, оно находилось на месте прогоревшей бургерной рэпера Тимати Black Star Burger на Вайнера, 12. Соответствующая информация о закрытии появилась в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие друзья, спешим сообщить вам новость — с 1.11 наш ресторан „Якитория“ закрывается. Мы были рады разделить этот год в Екатеринбурге с вами», — говорится в сообщении. Также представители заведения заявляют, что не прощаются с посетителями и будут рады видеть их вновь, чтобы презентовать новую концепцию заведения. Ресторан «Якитория» открылся в Екатеринбурге в октябре 2021 года на месте бургерной Black Star Burger. Общая площадь заведения составляла 380 квадратных метров, была рассчитана на 60 посадочных мест плюс летняя веранда.