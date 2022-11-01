В Кремле заявили, что Тиньков имеет право отказаться от гражданства

01 ноября 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Основатель «Тинькофф-банка» официально отказался от российского гражданства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отказ от российского гражданства это право любого, кто принял такое решение. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решения предпринимателя Олега Тинькова выйти из гражданства РФ. «Это их право. Собственно, их бизнеса здесь фактически не осталось. То есть они не являются участниками предпринимательской жизни в нашей стране. Это все, что можно сказать», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Накануне основатель «Тинькофф-банка» официально отказался от российского гражданства, о чем написал в своей соцсети. «Надеюсь, все больше бизнесменов последуют за мной, бросят свои бизнесы и гражданство», — написал он. Позже пост был удален.

Отказ от российского гражданства это право любого, кто принял такое решение. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решения предпринимателя Олега Тинькова выйти из гражданства РФ. «Это их право. Собственно, их бизнеса здесь фактически не осталось. То есть они не являются участниками предпринимательской жизни в нашей стране. Это все, что можно сказать», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Накануне основатель «Тинькофф-банка» официально отказался от российского гражданства, о чем написал в своей соцсети. «Надеюсь, все больше бизнесменов последуют за мной, бросят свои бизнесы и гражданство», — написал он. Позже пост был удален.