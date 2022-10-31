Тиньков отказался от российского гражданства

31 октября 2022 в 22:42 Размер текста - 17 +

Олег Тиньков больше не является гражданином России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бизнесмен Олег Тиньков отказался от российского гражданства. Об этом предприниматель сообщил в соцсети. «Я официально отказался от российского гражданства! Надеюсь все больше бизнесменов последуют за мной, бросят свои бизнесы и гражданство», — написал Тиньков в своей соцсети. Тиньков высказался против спецоперации РФ на Украине и уехал из страны. Он заявил, что не планирует возвращаться. По его словам, у него ничего не осталось в России, передает «Утро.ру». Тиньков также отказался от сотрудничества с банком «Тинькофф», основателем которого он был. Ранее СМИ сообщали, что у него есть гражданство Кипра. В марте нынешнего года, через месяц после начала спецоперации на Украине, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков попал в санкционный список Великобритании, напоминает Vse42.ru. Вместе с ним под санкциями оказались глава Сбербанка Герман Греф, бизнесмен Евгений Швидлер и еще 30 человек.

Бизнесмен Олег Тиньков отказался от российского гражданства. Об этом предприниматель сообщил в соцсети. «Я официально отказался от российского гражданства! Надеюсь все больше бизнесменов последуют за мной, бросят свои бизнесы и гражданство», — написал Тиньков в своей соцсети. Тиньков высказался против спецоперации РФ на Украине и уехал из страны. Он заявил, что не планирует возвращаться. По его словам, у него ничего не осталось в России, передает «Утро.ру». Тиньков также отказался от сотрудничества с банком «Тинькофф», основателем которого он был. Ранее СМИ сообщали, что у него есть гражданство Кипра. В марте нынешнего года, через месяц после начала спецоперации на Украине, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков попал в санкционный список Великобритании, напоминает Vse42.ru. Вместе с ним под санкциями оказались глава Сбербанка Герман Греф, бизнесмен Евгений Швидлер и еще 30 человек.