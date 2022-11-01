В ХМАО подготовили казачьи подразделения для участия в СВО

02 ноября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Подготовка добровольцев идет несколько месяцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Ханты-Мансийском автономном округе подготовили казачьи подразделения для участия в специальной военной операции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил атаман Обь-Иртышского отдельского казачьего общества Сибирского войска Андрей Станкин. «Есть казачьи подразделения чисто из казаков-добровольцев, которые будут заходить через свой путь, обозначенный и согласованный с Министерством обороны. Сейчас у нас готовятся две группы, которые пойдут либо в „Обь“, либо в „Иртыш“. Еще одна группа готовится зайти в добровольческий отряд „Ермак“. Они уже начали подготовку месяца два-три назад. В чем это проявляется? Началось боевое слаживание. Они вместе со своим оружием, у них все роли распределены, есть язык жестов, они подготовили амуницию и снаряжение. Как действовать в наступлении, обороне и так далее. Они между собой как футбольная или баскетбольная команда», — говорит Станкин. По словам боевого офицера Станкина, в добровольческих подразделениях «Дон», «Терек», «Ермак» идет набор людей, поэтому подготовленные казачьи группы туда вливаются без особых проблем. Одним из важных факторов у казаков является идеологическая подготовка. «Казаки очень активно готовятся, принцип подготовки как у дедов наших. Все друг другу кумовья, все казачьего рода-племени, не один год друг дружку знаем, не одно десятилетие. Знаем, кто чем будет заниматься», — дополнил Станкин.



Ранее URA.RU сообщало о том, что мобилизованным, которых направляют в сектор СВО, нужно быть настороже уже за несколько сотен километров от линии фронта и помнить, что в тылу часто опаснее, чем на передовой. В секторе СВО всем придется участвовать в боевых действиях в том или ином виде. Будут либо штурмовые, либо оборонительные действия, караулы или засады.



Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

В Ханты-Мансийском автономном округе подготовили казачьи подразделения для участия в специальной военной операции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил атаман Обь-Иртышского отдельского казачьего общества Сибирского войска Андрей Станкин. «Есть казачьи подразделения чисто из казаков-добровольцев, которые будут заходить через свой путь, обозначенный и согласованный с Министерством обороны. Сейчас у нас готовятся две группы, которые пойдут либо в „Обь“, либо в „Иртыш“. Еще одна группа готовится зайти в добровольческий отряд „Ермак“. Они уже начали подготовку месяца два-три назад. В чем это проявляется? Началось боевое слаживание. Они вместе со своим оружием, у них все роли распределены, есть язык жестов, они подготовили амуницию и снаряжение. Как действовать в наступлении, обороне и так далее. Они между собой как футбольная или баскетбольная команда», — говорит Станкин. По словам боевого офицера Станкина, в добровольческих подразделениях «Дон», «Терек», «Ермак» идет набор людей, поэтому подготовленные казачьи группы туда вливаются без особых проблем. Одним из важных факторов у казаков является идеологическая подготовка. «Казаки очень активно готовятся, принцип подготовки как у дедов наших. Все друг другу кумовья, все казачьего рода-племени, не один год друг дружку знаем, не одно десятилетие. Знаем, кто чем будет заниматься», — дополнил Станкин. Ранее URA.RU сообщало о том, что мобилизованным, которых направляют в сектор СВО, нужно быть настороже уже за несколько сотен километров от линии фронта и помнить, что в тылу часто опаснее, чем на передовой. В секторе СВО всем придется участвовать в боевых действиях в том или ином виде. Будут либо штурмовые, либо оборонительные действия, караулы или засады. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.