31 октября 2022

Ошибочно мобилизованного пермяка с тремя детьми вернули домой

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Многодетного отца вернули домой Фото:
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Мобилизация в России

Ошибочно мобилизованного отца троих детей из Кудымкарского городского округа (Пермский край) вернули домой. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

«После обращения к краевому омбудсмену ошибочно мобилизованного жителя Пермского края вернули домой. Согласно разъяснениям, опубликованным в федеральных средствах массовой информации, мужчины, имеющие трех детей, не подлежат частичной мобилизации», — сообщили в пресс-релизе.

Омбудсмен Павел Миков в ходе работы по обращению жены мобилизованного выяснил, что военный комиссариат Кудымкарского округа не учел при призыве того факта, что у мужчины — трое детей. В итоге во взаимодействии с краевым военкоматом были приняты меры по возвращению многодетного отца домой.

Мобилизация в РФ проходила с 21 сентября по 28 октября. Пермский край на 100% выполнил план. Мобилизованные пермяки проходят учебу в Тюмени, Елани и Тоцком.

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Ошибочно мобилизованного отца троих детей из Кудымкарского городского округа (Пермский край) вернули домой. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Пермском крае. «После обращения к краевому омбудсмену ошибочно мобилизованного жителя Пермского края вернули домой. Согласно разъяснениям, опубликованным в федеральных средствах массовой информации, мужчины, имеющие трех детей, не подлежат частичной мобилизации», — сообщили в пресс-релизе. Омбудсмен Павел Миков в ходе работы по обращению жены мобилизованного выяснил, что военный комиссариат Кудымкарского округа не учел при призыве того факта, что у мужчины — трое детей. В итоге во взаимодействии с краевым военкоматом были приняты меры по возвращению многодетного отца домой. Мобилизация в РФ проходила с 21 сентября по 28 октября. Пермский край на 100% выполнил план. Мобилизованные пермяки проходят учебу в Тюмени, Елани и Тоцком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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