Ошибочно мобилизованного пермяка с тремя детьми вернули домой

Многодетного отца вернули домой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Ошибочно мобилизованного отца троих детей из Кудымкарского городского округа (Пермский край) вернули домой. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

«После обращения к краевому омбудсмену ошибочно мобилизованного жителя Пермского края вернули домой. Согласно разъяснениям, опубликованным в федеральных средствах массовой информации, мужчины, имеющие трех детей, не подлежат частичной мобилизации», — сообщили в пресс-релизе.

Омбудсмен Павел Миков в ходе работы по обращению жены мобилизованного выяснил, что военный комиссариат Кудымкарского округа не учел при призыве того факта, что у мужчины — трое детей. В итоге во взаимодействии с краевым военкоматом были приняты меры по возвращению многодетного отца домой.

Мобилизация в РФ проходила с 21 сентября по 28 октября. Пермский край на 100% выполнил план. Мобилизованные пермяки проходят учебу в Тюмени, Елани и Тоцком.