Недорогие места в Тюмени для празднования новогоднего корпоратива

Бронировать места для банкетов тюменцы начинают уже в ноябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменцы начали бронировать места для проведения новогодних банкетов. Агентство URA.RU составило список популярных мест города, где можно выгодно отметить Новый год.

Дешевле всего обойдется банкет в ресторане спа-отеля «Лагуна». Там средний чек на одного гостя составляет 3 100 рублей. Гостям предлагают меню из холодных и горячих закусок, салата и горячего блюда. Бонусом можно принести свой алкоголь. Развлекать гостей будут Дед Мороз со Снегурочкой и, по словам организаторов, артисты с эксклюзивной программой.

Чуть подороже отпраздновать корпоратив удастся в ресторанах гостиничного комплекса «Урарту» и клубном ресторане «Максимилианс». Там стоимость банкета на одного гостя составляет 3 900 рублей. В меню «Урарту» включены холодные горячие закуски, на выбор два вида салата и варианты горячего блюда. Алкоголь также разрешают свой. В «Максимилианс» за аналогичную сумму предлагают индивидуальное сопровождение от банкет-менеджера ресторана, банкетное меню (горячие, холодные закуски, салат и основное блюдо), и фруктовую тарелку. В стоимость на одну персону включена бутылка спиртного. Среди развлечений — Дед Мороз и Снегурочка, выступление музыкальных групп и дискотека.

За 4 500 рублей собраться компанией можно в ресторанах «Лесной» и «Замок Дружбы». В обоих заведениях можно принести свое спиртное, из меню — холодные, горячие закуски, салаты и основное блюдо. В «Замке Дружбы» новогодняя вечеринка пройдет в стиле казино, а в «Лесном» гостей будут развлекать иллюзионист и оперные певцы.

Самым дорогим местом, где можно отпраздновать новогодний корпоратив, считается ресторан «СибирьСибирь». Здесь средний чек на одного гостя начинается от 7 000 рублей. Среди меню — блюда традиционной сибирской кухни. Праздник пройдет в стиле сказки «Алиса в стране Чудес».

Самым выгодным местом для праздника оказался ресторан спа-отеля «Лагуна» URA.RU