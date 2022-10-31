Прокуратура занялась свердловскими подростками, которые бросили самокат на Вечный огонь

Прокуратура Каменска-Уральского проверит сообщения о подростках, которые бросали самокат на Вечный огонь и смеялись. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратура Свердловской области.
«В Каменске-Уральском прокуратура организовала проверку по публикации СМИ об осквернении символа воинской славы», — говорится в сообщении ведомства. Там проверят, насколько качественно законные представители исполняют свои обязанности. Кроме этого, ревизоры оценят работу органов, проводивших профилактику.
Сообщения о подростках появились в соцсетях 1 ноября. Очевидцы сообщали, что подростки держали самокат над Вечным огнем на мемориале рабочих, погибших во время Великой Отечественной войны. Как сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полиция занялась подростками, установит их личности, после чего к ответственности будут привлечены родители детей.
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