31 октября 2022

Прокуратура занялась свердловскими подростками, которые бросили самокат на Вечный огонь

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Клипарт. Магнитогорск, прокуратура, погоны
Прокуратура проверяет сообщения СМИ о подростках Фото:

Прокуратура Каменска-Уральского проверит сообщения о подростках, которые бросали самокат на Вечный огонь и смеялись. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратура Свердловской области.

«В Каменске-Уральском прокуратура организовала проверку по публикации СМИ об осквернении символа воинской славы», — говорится в сообщении ведомства. Там проверят, насколько качественно законные представители исполняют свои обязанности. Кроме этого, ревизоры оценят работу органов, проводивших профилактику.

Сообщения о подростках появились в соцсетях 1 ноября. Очевидцы сообщали, что подростки держали самокат над Вечным огнем на мемориале рабочих, погибших во время Великой Отечественной войны. Как сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полиция занялась подростками, установит их личности, после чего к ответственности будут привлечены родители детей.

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Прокуратура Каменска-Уральского проверит сообщения о подростках, которые бросали самокат на Вечный огонь и смеялись. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратура Свердловской области. «В Каменске-Уральском прокуратура организовала проверку по публикации СМИ об осквернении символа воинской славы», — говорится в сообщении ведомства. Там проверят, насколько качественно законные представители исполняют свои обязанности. Кроме этого, ревизоры оценят работу органов, проводивших профилактику. Сообщения о подростках появились в соцсетях 1 ноября. Очевидцы сообщали, что подростки держали самокат над Вечным огнем на мемориале рабочих, погибших во время Великой Отечественной войны. Как сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полиция занялась подростками, установит их личности, после чего к ответственности будут привлечены родители детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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