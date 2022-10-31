Росавиация просубсидирует рейсы из Нижневартовска

01 ноября 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Несколько рейсов в неделю будет проспонсировано бюджетами разный уровней Фото: Сергей Русанов © URA.RU Росавиация утвердила перечень субсидируемых в 2023 году маршрутов. В частности, планируется выполнять несколько рейсов из Нижневартовска (ХМАО), сообщает пресс-служба администрации города. «При софинансировании со стороны Республики Ингушетия, планируется начать полеты по маршруту Нижневартовск — Магас. Кроме того, в пакет входят рейсы в Челябинск, Томск, Тюмень, Новосибирск и другие города», — уточняется в официальном канале мэрии Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Ингушетии проспонсируют рейсы в Нижневартовск и Тюмень. Администрация республики будет выплачивать 61% расходов.

Росавиация утвердила перечень субсидируемых в 2023 году маршрутов. В частности, планируется выполнять несколько рейсов из Нижневартовска (ХМАО), сообщает пресс-служба администрации города. «При софинансировании со стороны Республики Ингушетия, планируется начать полеты по маршруту Нижневартовск — Магас. Кроме того, в пакет входят рейсы в Челябинск, Томск, Тюмень, Новосибирск и другие города», — уточняется в официальном канале мэрии Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Ингушетии проспонсируют рейсы в Нижневартовск и Тюмень. Администрация республики будет выплачивать 61% расходов.