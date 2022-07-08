Власти Ингушетии проспонсируют запуск рейсов в Тюмень

Авиакомпания «Икар» получит субсидии на рейс Магас-Тюмень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из Республики Ингушетия в Тюмень с 1 августа запустят еженедельные рейсы. Об этом ТАСС рассказал директор международного аэропорта «Магас» Магомед Цуров. Софинансировать полеты авиакомпании «Икар» будут власти Ингушетии.

«С 1 августа текущего года из аэропорта „Магас“ планируется выполнение новых рейсов. Раз в неделю будут совершаться полеты в Тюмень и в Нижневартовск», — сообщил Цуров информационному агентству. Он также уточнил, что два раза в неделю из Ингушетии будут летать самолеты в Санкт-Петербург и Сочи.

В рамках программы субсидирования региональных перевозок Республика Ингушетия будет софинансировать полеты авиакомпании «Икар» на 61%. Информация об этом содержится на сайте. Федерального агентства воздушного транспорта.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменцам удвоили количество полетов на юг. Так с 10 июля авиакомпания «Ямал» будет осуществлять рейсы из Тюмени в Сочи дважды в день.