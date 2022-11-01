Депутат Щапов призвал повысить налог для сверхбогатых россиян до 25%

Депутат Госдумы Щапов: повышение налогов для богатых до 25% закроет дефицит в бюджете страны

01 ноября 2022 в 19:17 Размер текста - 17 +

Сегодня россияне, чей доход превышает пять миллионов рублей в год, ежемесячно отчисляют 15%, вместо 13% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Введение прогрессивной шкалы налогообложения до 25% для россиян с доходом более 10 миллионов рублей в год позволит закрыть дефицит в бюджете страны и сократить разрыв в доходах между гражданами. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от КПРФ Михаил Щапов. «В бюджете 2023 года дефицит составляет три триллиона рублей, а разрыв в доходах постоянно растет. Чтобы хоть как-то закрыть дефицит приходится повышать нагрузку на экспортеров нефти и газа, что мы безусловно поддерживаем — это часть программы нашей партии. Но даже этой меры не хватает. Поэтому мы предлагаем не только прогрессивную шкалу НДФЛ до 25% для граждан, зарабатывающих больше 10 миллионов рублей в год, но и плоскую шкалу взносов в фонды, дополнительное налогообложение роскошной жизни, а также выход из ВТО с последующим пересмотром всех таможенных тарифов», — сказал Михаил Щапов. Как отметил парламентарий, подобные предложения были озвучены на заседаниях по бюджету. «У многих депутатов есть предложения по введению более крутой прогрессивной шкалы НДФЛ. Это и справедливо, и снизит колоссальный разрыв в доходах между гражданами, и выровняет индекс Джини (показатель, отражающий степень неравенства в распределении доходов внутри различных групп населения — прим. URA.RU), и даст дополнительные доходы бюджету, которые можно потратить на социальную поддержку самых незащищенных граждан. В ходе обсуждения бюджета мы несколько раз задали вопрос министру финансов, не пора ли ввести прогрессивную шкалу? Для этого сейчас есть все основания», — добавил он. По словам депутата Госдумы, новая шкала налогообложения коснется не более полумиллиона россиян. «Когда, а мы уверены, что не если, а когда, Минфин наконец перестанет блокировать нашу инициативу, то дополнительная нагрузка коснется очень небольшого количества сверхбогатых граждан — в пределах 500-600 тысяч человек, не более. Это очень точечная мера, которая может дать несколько триллионов рублей в год дополнительных поступлений в бюджет», — заключил Щапов. С 2021 года в России действует закон о повышении ставки НДФЛ для богатых граждан. Россияне, чей доход превышает пять миллионов рублей в год, ежемесячно отчисляют в казну государства 15% от своих доходов вместо 13%. Планируется, что собранные в результате этой меры средства пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

Введение прогрессивной шкалы налогообложения до 25% для россиян с доходом более 10 миллионов рублей в год позволит закрыть дефицит в бюджете страны и сократить разрыв в доходах между гражданами. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от КПРФ Михаил Щапов. «В бюджете 2023 года дефицит составляет три триллиона рублей, а разрыв в доходах постоянно растет. Чтобы хоть как-то закрыть дефицит приходится повышать нагрузку на экспортеров нефти и газа, что мы безусловно поддерживаем — это часть программы нашей партии. Но даже этой меры не хватает. Поэтому мы предлагаем не только прогрессивную шкалу НДФЛ до 25% для граждан, зарабатывающих больше 10 миллионов рублей в год, но и плоскую шкалу взносов в фонды, дополнительное налогообложение роскошной жизни, а также выход из ВТО с последующим пересмотром всех таможенных тарифов», — сказал Михаил Щапов. Как отметил парламентарий, подобные предложения были озвучены на заседаниях по бюджету. «У многих депутатов есть предложения по введению более крутой прогрессивной шкалы НДФЛ. Это и справедливо, и снизит колоссальный разрыв в доходах между гражданами, и выровняет индекс Джини (показатель, отражающий степень неравенства в распределении доходов внутри различных групп населения — прим. URA.RU), и даст дополнительные доходы бюджету, которые можно потратить на социальную поддержку самых незащищенных граждан. В ходе обсуждения бюджета мы несколько раз задали вопрос министру финансов, не пора ли ввести прогрессивную шкалу? Для этого сейчас есть все основания», — добавил он. По словам депутата Госдумы, новая шкала налогообложения коснется не более полумиллиона россиян. «Когда, а мы уверены, что не если, а когда, Минфин наконец перестанет блокировать нашу инициативу, то дополнительная нагрузка коснется очень небольшого количества сверхбогатых граждан — в пределах 500-600 тысяч человек, не более. Это очень точечная мера, которая может дать несколько триллионов рублей в год дополнительных поступлений в бюджет», — заключил Щапов. С 2021 года в России действует закон о повышении ставки НДФЛ для богатых граждан. Россияне, чей доход превышает пять миллионов рублей в год, ежемесячно отчисляют в казну государства 15% от своих доходов вместо 13%. Планируется, что собранные в результате этой меры средства пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.