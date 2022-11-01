Власти ХМАО описали быт мобилизованных в воинской части в Чебаркуле

01 ноября 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Военком ХМАО Роман Вуколов рассказал, что мобилизованные живут в палатках по 40 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Власти ХМАО раскрыли информацию о том, как живут мобилизованные из округа в Чебаркуле (Челябинская область). Об этом рассказал военком ХМАО Роман Вуколов на открытом заседании комиссии по мобилизации в официальном профиле главы региона в соцсети «ВКонтакте». «Палаточный лагерь развернут в полевых условиях в соответствии с уставом внутренней службы ВС РФ. Личный состав размещен в палатках по подразделениям по 40 человек. В составе лагеря имеется штаб, медпункт, умывальник, погребки для воды, туалеты и склады», — отметил Роман Вуколов. Ранее военный комиссар ХМАО Роман Вуколов пригласил жителей округа на воинскую службу по контракту и в добровольном порядке. Также он предложил продолжить агитацию для привлечения граждан.

Власти ХМАО раскрыли информацию о том, как живут мобилизованные из округа в Чебаркуле (Челябинская область). Об этом рассказал военком ХМАО Роман Вуколов на открытом заседании комиссии по мобилизации в официальном профиле главы региона в соцсети «ВКонтакте». «Палаточный лагерь развернут в полевых условиях в соответствии с уставом внутренней службы ВС РФ. Личный состав размещен в палатках по подразделениям по 40 человек. В составе лагеря имеется штаб, медпункт, умывальник, погребки для воды, туалеты и склады», — отметил Роман Вуколов. Ранее военный комиссар ХМАО Роман Вуколов пригласил жителей округа на воинскую службу по контракту и в добровольном порядке. Также он предложил продолжить агитацию для привлечения граждан.