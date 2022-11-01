Власти ХМАО описали быт мобилизованных в воинской части в Чебаркуле

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военные, армия россии, полигон еланский, зенитная установка зу23, подготовка мобилизованных, тренировка на полигоне
Военком ХМАО Роман Вуколов рассказал, что мобилизованные живут в палатках по 40 человек Фото:
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Мобилизация в России

Власти ХМАО раскрыли информацию о том, как живут мобилизованные из округа в Чебаркуле (Челябинская область). Об этом рассказал военком ХМАО Роман Вуколов на открытом заседании комиссии по мобилизации в официальном профиле главы региона в соцсети «ВКонтакте».

«Палаточный лагерь развернут в полевых условиях в соответствии с уставом внутренней службы ВС РФ. Личный состав размещен в палатках по подразделениям по 40 человек. В составе лагеря имеется штаб, медпункт, умывальник, погребки для воды, туалеты и склады», — отметил Роман Вуколов.

Ранее военный комиссар ХМАО Роман Вуколов пригласил жителей округа на воинскую службу по контракту и в добровольном порядке. Также он предложил продолжить агитацию для привлечения граждан.

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Власти ХМАО раскрыли информацию о том, как живут мобилизованные из округа в Чебаркуле (Челябинская область). Об этом рассказал военком ХМАО Роман Вуколов на открытом заседании комиссии по мобилизации в официальном профиле главы региона в соцсети «ВКонтакте». «Палаточный лагерь развернут в полевых условиях в соответствии с уставом внутренней службы ВС РФ. Личный состав размещен в палатках по подразделениям по 40 человек. В составе лагеря имеется штаб, медпункт, умывальник, погребки для воды, туалеты и склады», — отметил Роман Вуколов. Ранее военный комиссар ХМАО Роман Вуколов пригласил жителей округа на воинскую службу по контракту и в добровольном порядке. Также он предложил продолжить агитацию для привлечения граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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