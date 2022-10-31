31 октября 2022

Военком ХМАО призвал югорчан на военную службу по контракту

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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, спецоперация, военные сборы, мобилизация, резервисты, мобилизованные, сво, специальная военная операция, армия россии
В зону СВО смогут уехать контрактники и добровольцы Фото:

Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов предложил продолжить агитацию для привлечения жителей на воинскую службу по контракту и в добровольном порядке. Об этом он заявил во время заседания комиссии по мобилизации, передает журналист URA.RU.

«Предлагаю военным комиссариатам, совместно с главами муниципалитетов, продолжить информационно-пропагандистскую и агитационную работу по привлечению граждан, пребывающих в запасе к призыву к мобилизации, в добровольном порядке, а также для прохождения военной службы по контракту», — сказал Вуколов.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об окончании частичной мобилизации в Югре. О начале частичной мобилизации объявил президент России Владимир Путин 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов предложил продолжить агитацию для привлечения жителей на воинскую службу по контракту и в добровольном порядке. Об этом он заявил во время заседания комиссии по мобилизации, передает журналист URA.RU. «Предлагаю военным комиссариатам, совместно с главами муниципалитетов, продолжить информационно-пропагандистскую и агитационную работу по привлечению граждан, пребывающих в запасе к призыву к мобилизации, в добровольном порядке, а также для прохождения военной службы по контракту», — сказал Вуколов. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об окончании частичной мобилизации в Югре. О начале частичной мобилизации объявил президент России Владимир Путин 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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