Военком ХМАО призвал югорчан на военную службу по контракту

01 ноября 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

В зону СВО смогут уехать контрактники и добровольцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов предложил продолжить агитацию для привлечения жителей на воинскую службу по контракту и в добровольном порядке. Об этом он заявил во время заседания комиссии по мобилизации, передает журналист URA.RU. «Предлагаю военным комиссариатам, совместно с главами муниципалитетов, продолжить информационно-пропагандистскую и агитационную работу по привлечению граждан, пребывающих в запасе к призыву к мобилизации, в добровольном порядке, а также для прохождения военной службы по контракту», — сказал Вуколов. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об окончании частичной мобилизации в Югре. О начале частичной мобилизации объявил президент России Владимир Путин 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов предложил продолжить агитацию для привлечения жителей на воинскую службу по контракту и в добровольном порядке. Об этом он заявил во время заседания комиссии по мобилизации, передает журналист URA.RU. «Предлагаю военным комиссариатам, совместно с главами муниципалитетов, продолжить информационно-пропагандистскую и агитационную работу по привлечению граждан, пребывающих в запасе к призыву к мобилизации, в добровольном порядке, а также для прохождения военной службы по контракту», — сказал Вуколов. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об окончании частичной мобилизации в Югре. О начале частичной мобилизации объявил президент России Владимир Путин 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.