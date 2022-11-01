Верховный суд разрешил требовать компенсацию за незаконные обыски

01 ноября 2022 в 19:44 Размер текста - 17 +

Верховный суд расширил список правополучателей компенсации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Верховный суд разрешил взыскивать компенсацию за обыски и изъятие документов, которые суд признал незаконными. Об этом сообщается в проекте постановления Пленума. «Право на компенсацию морального вреда в связи с проведением в жилище обыска, выемки, признанных судом незаконными, возникает как у лиц, в отношении которых судебным решением было санкционировано их проведение. Так и у проживающих в жилом помещении, где производятся обыск, выемка», — сообщает РАПСИ со ссылкой на решение Верховного суда. Компенсация уже предусмотрена в случае незаконной подписки о невыезде, привлечении к административной или уголовной ответственности, осуждении. При этом можно не дожидаться оправдательного приговора или прекращения уголовного дела, чтобы подать жалобу. Для этого подойдет отмена меры пресечения или переквалификация на менее тяжкое нарушение. В качестве доказательства морального ущерба можно предоставить подтверждение болезни, изменения привычного образа жизни, чувства унижения достоинства, передает сайт MK.RU .

Верховный суд разрешил взыскивать компенсацию за обыски и изъятие документов, которые суд признал незаконными. Об этом сообщается в проекте постановления Пленума. «Право на компенсацию морального вреда в связи с проведением в жилище обыска, выемки, признанных судом незаконными, возникает как у лиц, в отношении которых судебным решением было санкционировано их проведение. Так и у проживающих в жилом помещении, где производятся обыск, выемка», — сообщает РАПСИ со ссылкой на решение Верховного суда. Компенсация уже предусмотрена в случае незаконной подписки о невыезде, привлечении к административной или уголовной ответственности, осуждении. При этом можно не дожидаться оправдательного приговора или прекращения уголовного дела, чтобы подать жалобу. Для этого подойдет отмена меры пресечения или переквалификация на менее тяжкое нарушение. В качестве доказательства морального ущерба можно предоставить подтверждение болезни, изменения привычного образа жизни, чувства унижения достоинства, передает сайт MK.RU.